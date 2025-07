El PSPV de Xirivella denuncia que la escuela de verano "no tiene contrato"

El PSPV de Xirivella ha enviado un comunicado en el que denuncia que la escuela de verano, "Concilia Estiu" está funcionando "sin contrato administrativo". Así, en el escrito, señalan que el programa que acoge a 300 niños y niñas en los CEIP Gregori Mayans y Vicent Tosca está financiando íntegramente por el Gobierno de España y es gratuito.

Relatan que la subvención para realizarlo se le otorgó al Ayuntamiento de Xirivella en el mes de febrero, hace ya cuatro meses, "pero la administración local ha sido incapaz de llevar a cabo el procedimiento legal para adjudicar el contrato a la empresa correspondiente". De hecho, aseguran, "la empresa que lo está llevando a cabo es en teoría la que quedará en primer lugar cuando terminen el proceso", que dicen los socialistas, no se ha concluido formalmente.

"Hemos preguntado en la comisión por qué no se ha formalizado el contrato y las explicaciones, que no se dieron por parte de la concejala cuando se debieron dar, no han ido más allá de decir que hay muchos trámites administrativos y que no han llegado a tiempo".

Por eso, el PSPV critica que "el gobierno local del PP y Vox con su alcaldesa al frente se salta la legalidad que le exige a los vecinos y vecinas y hace las cosas a su antojo". "Esta es una muestra más de la mala gestión del gobierno de Xirivella que ni en las actividades que se llevan realizando décadas es capaz de hacer las cosas bien", subraya, por último, la concejala socialista Encarna Martí.

"Solo falta formalizar el contrato"

Por su parte, desde el gobierno que lidera Paqui Bartual (PP) desmienten todo lo anterior y acusan a los socialistas de "falta de conocimiento" y de "recurrir a la mentira" para intentar "desprestigiar una iniciativa que, lejos de ser cuestionable, es un ejemplo de la gestión local al servicio de las familias".

Respecto al procedimiento administrativo que señala el PSPV, la "mesa de contratación se celebró antes del inicio del servicio y solo resta la formalización del contrato, que se ha retrasado ligeramente por un error técnico ya corregido. Todo ello en el marco de la ley y con pleno conocimiento de los servicios técnicos municipales", explican y recuerdan que "esta situación ya fue explicada en el pleno municipal. Sería deseable que sus concejales prestaran más atención en los órganos donde se da cuenta de la gestión municipal, en lugar de limitarse a “calentar la silla” para luego salir a los medios con informaciones falsas".

Además, añaden, la Escola d’Estiu, bajo el lema +Concilia "ha dado un salto cualitativo en Xirivella: es totalmente gratuita en horario completo, incluyendo matinera y comedor, gracias a la decisión de este gobierno municipal de derogar la tasa mucho antes de la resolución de la subvención estatal". Además, "se ha priorizado el acceso a familias trabajadoras o monoparentales, garantizando así que quienes más necesitan conciliar puedan hacerlo".

Ampliar plazas y descentralizar el servicio

Además, dicen, "hemos ampliado el número de plazas de forma histórica, pasando de 216 niños y niñas el año pasado a 314 este verano, 98 plazas más que responden a una demanda creciente. También hemos consolidado la descentralización del servicio, llevándolo al Barrio de la Luz para acercarlo a todos los vecinos".

Por último, el gobierno local lamenta que los socialistas, "en lugar de alegrarse por este avance social y por el alivio que supone para tantas familias de Xirivella, prefiera difamar y sembrar dudas con acusaciones tan graves e irresponsables".