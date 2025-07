SOS de los polígonos de Paiporta: "El 60 % de empresas no han cobrado del consorcio"

La Asociación de Polígonos Industriales de Paiporta (APIP) denuncia públicamente la situación crítica en la que se encuentran numerosas empresas de los polígonos industriales de Paiporta tras la dana de octubre de 2024. A punto de cumplirse un año desde aquel episodio devastador, el 60 % de las empresas afectadas todavía no ha cobrado la indemnización completa del Consorcio de Compensación de Seguros, y solo han recibido un anticipo.

El pasado 21 de mayo, y "gracias a la intermediación de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)", APIP participó en una reunión con el consorcio. En ella se evaluaron 15 expedientes, de los cuales tres ya estaban aprobados y fueron abonados en los días siguientes. El resto se encontraba, según informó el Consorcio, en fase final de revisión, y se comprometieron a que todos estarían pagados en el mes de junio. A día de hoy, dicen desde APIP, esa promesa no se ha cumplido.

En aquel momento, las empresas recibieron información detallada sobre sus casos y hubo un contacto directo que generó expectativas de resolución rápida. Sin embargo, desde entonces, "la comunicación con el consorcio se ha enfriado drásticamente". En este sentido, "APIP alerta de que actualmente no se está informando a las empresas del estado real de sus expedientes ni se están produciendo avances visibles".

Parón en verano, una preocupación

El malestar entre el empresariado es creciente. "No contestan. Les he mandado mil correos y no me han respondido a ninguno", expresa uno de los empresarios afectados. Otro señala: "No hay ningún contacto. Es como si mi expediente se hubiera perdido".

A esta situación se suma una preocupación grave: el inminente parón administrativo del verano. APIP advierte que julio y agosto pueden suponer una paralización total de los trámites, y que en septiembre muchas empresas podrían encontrarse en la misma situación de incertidumbre, sin respuestas y sin recursos, a las puertas del primer aniversario de la dana.

Desde APIP se exige al Consorcio un "plan urgente de resolución, con más medios humanos y técnicos, y con una comunicación transparente y efectiva". La asociación alerta de que si no se actúa de inmediato, el cierre de empresas será "inevitable". "Más allá de las estadísticas, hay dramas individuales que se están agravando cada día que pasa sin respuesta. No se puede condenar a las empresas a la espera indefinida", concluyen desde APIP.