Vicent Ciscar no se presentará a la alcaldía de Paiporta en 2027

Vicent Ciscar está casado, tiene dos hijos y tres aficiones: las plantas, los animales y la política. "Estoy en la política por afición, llevo toda mi vida en el partido socialista con 43 años de militancia. Me jubilé tras dedicar mi vida profesional al sector de los prefabricados de hormigón, muy vinculado al sector de la construcción y a las asociaciones empresariales de la construcción de ámbito autonómico, provincial y nacional", ha explicado en un encuentro para medios tras su toma de posesión como alcalde. "Después de jubilarme tuve la oportunidad de entrar en este equipo de la mano de Maribel Albalat, que ha sido nuestra alcaldesa hasta hace quince días con un proyecto muy ilusionante para implementar políticas de izquierdas", ha añadido.

Tras acercar a los medios su parte más humana, ha confesado que en 2027 no le gustaría presentarse. "No está pensado ni que sí ni que no, pero en un horizonte en el que yo cumpliré 70 años, creo que hay muchísima gente joven muy preparada que podrán hacer el mismo trabajo que yo", ha expresado. Aún así, no se desvincula del partido ni del equipo de gobierno y ha ofrecido su ayuda a quién le haga falta en un futuro. "Mi idea es acabar esta legislatura por una cuestión de responsabilidad, porque he estado y estoy en el proyecto de Maribel Albalat y nos ha pasado esto (la dana) en Paiporta y a pesar de todo tenemos que ser responsables".

Asimismo, el alcalde ha declarado que ahora, con la planificación de la reconstrucción tienen una oportunidad "para implementar políticas de izquierdas". Así, Ciscar ha comentado durante su intervención que quieren que esas políticas de izquierda estén reflejadas en la reconstrucción con una Paiporta más sostenible, verde y resiliente.

Por tanto, tras cuatro días desde su investidura, el alcalde deja la puerta abierta a otro candidato o candidata socialista para las elecciones que se celebrarán dentro de dos años, aunque Ciscar tiene la vista puesta en la recuperación del municipio, el más afectado de la zona cero, o en sus palabras "la zona cero de la zona cero".