Fi de curs x 145 joves de 13 municipis de la Xarxa Joves.net

Els passats 25, 26 i 27 de juny va tindre lloc al campament Montes de Talayuelas, en el municipi de Talayuelas (Cuenca), la trobada de fi de curs de Corresponsals, organitzada per la XARXA JOVES.NET, consorci conformat per 23 ajuntaments, dels quals 13 participaren en aquesta convivència: Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Barri del Crist, Catarroja, Massanassa, Mislata, Paterna, Picassent, Quart de Poblet, Sagunt i Xirivella.

Programació diversa.

El personal tècnic dels departaments de Joventut dels municipis participants preparà en equip, amb els i les propis joves corresponsals, una programació centrada en activitats lúdiques, com dinàmiques i jocs durant diversos moments del dia i les vetllades per la nit, així com moments per a la reflexió i formació referents a temes de consciència social, dins de temàtiques com els ODS (objectius de desenvolupament sostenible), parant especial atenció en la protecció del medi ambient i els efectes del canvi climàtic. Tot es va complementar amb l’objectiu de relació social i intercanvi entre joves amb interessos en comú, molts dels quals han patit la DANA en primera persona.

Activitats d’aventura.

Amés, varen gaudir de la realització de diferents activitats d’aventura, com un circuit d’aventura entre pins, un paintball i altres que ofereix el propi campament, com a opcions més purament lúdiques.

Treball en xarxa.

Des de l’any 2010 la XARXA JOVES.NET ha realitzat trobades de final de curs amb Corresponsals Juvenils de diferents municipis que tenen aquestos projectes d’educació per a la participació i implicació social dels joves. Els i les corresponsals són joves d’entre 12 i 18 anys que participen i col·laboren amb els centres juvenils dels seus pobles en tasques d’informació, oci educatiu i recolzament en activitats programades.

Segons Sergio Gómez, el President del consorci Joves.net, “aquesta trobada és un exemple del que significa el treball conjunt dels nostres municipis: oferir espais de creixement, convivència i participació a la nostra joventut. Volem agrair el compromís dels corresponsals i de tot el personal tècnic que ho ha fet possible.”

Cal recordar que la trobada està organitzada per XARXA JOVES.NET, un consorci format per 23 Ajuntaments: Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Almussafes, Barri de Crist, Benetússer, Catarroja, Godella, Manises, Massanassa, Mislata, Moncada, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, La Pobla de Farnals, Quart de Poblet, Sagunt, Sedaví, Silla i Xirivella. Aquesta xarxa de treball comparteix un comú denominador: desenvolupar polítiques de joventut basades en claus metodològiques comunes, com per exemple: la participació, la creativitat i la innovació, l'animació relacional, la informació i el treball en xarxa. Cerca sempre fer efectiva la igualtat d'oportunitats i el desenvolupament integral dels i les joves com a ciutadans/es en el context d'una societat democràtica.

Aportació especial de municipis. Ajudes per la DANA.

Sergio Gómez, el President de Joves.net recorda que “enguany, a més, aquesta activitat ha tingut un valor especial per als i les joves afectats per la DANA. Gràcies a la col·laboració dels Ajuntaments d’Alcàsser, Mislata i Quart de Poblet, i al suport del Ministeri de Joventut i Infància, hem pogut convertir la trobada també en una eina de recuperació emocional”