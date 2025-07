El PSPV de Tavernes Blanques: "El contrato de basuras es vago e insuficiente"

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Tavernes Blanques ha manifestado su "rechazo frontal" al expediente aprobado en el Pleno del pasado jueves, 3 de julio, con los votos del Partido Popular y la abstención de Compromís, por el que se inician los trámites para licitar el nuevo contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos. El PSOE considera que este nuevo contrato "nace ya obsoleto, genérico e insuficiente", repitiendo "los mismos errores del pasado y condenando al municipio a seguir conviviendo con un servicio deficiente".

La portavoz socialista, Mari Carmen Marco, ha recordado que el contrato anterior, vigente desde 2013 y ampliado por el propio Arturo Ros hasta el máximo legal en 2014, fue uno de los principales motivos de quejas ciudadanas durante más de una década.

Basura en Tavernes Blanques. / L-EMV

"Ni cumplió las expectativas entonces, ni las cumple ahora", denuncia. Pese a los estudios realizados durante las legislaturas socialistas para rescindirlo, el alto coste de indemnización lo hizo inviable económicamente, "ahora, tras dos años de parálisis, nos presentan un nuevo pliego tan pobre que parece redactado para que nada cambie".

"Delegan en la empresa decisiones políticas"

Entre las deficiencias más graves detectadas por el PSOE destacan varias que enumeran. En primer lugar, la falta de definición. "El contrato delega en la empresa adjudicataria decisiones clave como la ubicación de las islas de contenedores, la asignación de personal por sector o la propia división territorial del municipio, dejando al arbitrio privado lo que debería ser planificación pública".

En segundo lugar, señalan que la dotación de contenedores no tienen justificación técnica. "Se incluyen cifras concretas de contenedores (120 de bioresiduos y resto, 40 de papel-cartón y envases) sin respaldo de ningún estudio que justifique su número ni distribución". Además, lamentan que las zonas no tienen una "cobertura clara" y el baldeo propuesto no detalla ni frecuencia, ni horarios, ni tiene una dotación suficiente. "De hecho, no se contempla ningún camión de baldeo en el inventario de maquinaria, lo que evidencia que no hay voluntad real de ejecutar este servicio más allá de fiestas puntuales".

Basura en las calles de Tavernes Blanques. / L-EMV

Por otra parte, los socialistas lamentan que no hay una dotación técnica suficiente, ya que únicamente se contempla una sopladora para retirar hojas de los parques en todo el municipio, lo que resulta "claramente insuficiente para atender con eficacia las necesidades de parques, jardines y arbolado urbano y más especialmente en época de caída de flor y hoja".

Servicio en fiestas locales "genérico e incompleto"

Respecto a los momentos de celebración del año, cuando se requieren servicios especiales, el PSOE lamenta que "el plan de limpieza es vago, incompleto y sin detalle de jornadas, medios ni tareas específicas". Asimismo, "no se contempla el sistema de recogida puerta a puerta para los comercios, tal y como establece el Plan Local de Residuos. Esta omisión supone una oportunidad perdida para facilitar la labor diaria del tejido comercial local y descongestionar los contenedores de papel y cartón, que habitualmente se ven saturados, especialmente en zonas de alta actividad comercial".

Contenedor en las calles de Tavernes Blanques. / L-EMV

Las mejoras, para el grupo socialista, se han "relegado al apartado final del pliego, sin garantías mínimas, lo que convierte esas mejoras en voluntarias y discrecionales". “El contrato vuelve a ser genérico, sin modelo de ciudad, sin reflejar las verdaderas necesidades del pueblo, sin planificación y sin garantías de cumplimiento”, critica Marco. “Ni hay voluntad de mejorar, ni hay proyecto de municipio”, concluye.