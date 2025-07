UGT denuncia a la empresa de autobuses metropolitanos por no facilitar baños a los conductores

La Federación de Servicios Movilidad y Consumo de UGT en la Comunitat Valenciana ha presentado una denuncia a través de sus delegados en el Comité de Prevención, Seguridad y Salud de la empresa de autobuses interurbanos de Fernanbus S.A; dada la situación que, desde hace años, sufren los conductores y conductoras de autobuses interurbanos del área metropolitana de la provincia de Valencia en relación a la falta total de aseos en las cabeceras de línea.

La denuncia ha sido interpuesta este 9 de julio ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia. Y es que la empresa, que cuenta con 106 personas trabajadoras de las cuales el 30 % son mujeres, no ofrece las mínimas condiciones necesarias de salubridad dada la falta de aseos. Desde el comité se denuncia que "quienes trabajamos en el transporte público fuera de Valencia capital no tenemos garantizado el acceso a servicios higiénicos durante nuestra jornada laboral. Hay días en los que no encontramos ni una cafetería abierta, especialmente en turnos de madrugada, festivos o domingos".

"Algo como ir al baño es una odisea"

Así, hacen ver que "las consecuencias para nuestra salud, tanto física como psicológica, son evidentes", señalando que "si esto ya es difícil para cualquiera, para las mujeres es todavía más duro: la falta de privacidad, higiene y seguridad hace que muchas compañeras lo pasen realmente mal en el día a día". Lo que convierte la situación en insostenible, “ya que una necesidad tan básica y humana como ir al baño se convierte cada día en una auténtica odisea”.

Además tal y como se especifica en la denuncia: "La falta de aseos entraña una serie de riesgos; mantener las ganas de ir al baño supone un gran riesgo para la seguridad de las plantillas y de la ciudadanía que hacen uso del transporte, ya que puede deteriorar la función cognitiva, lo que podría tener consecuencias negativas y de riesgo para el sector".

Normativa y propuestas

En ese sentido desde FESMC UGT se recuerda además que en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, se recoge que en los centros de trabajo deben existir aseos cercanos a los puestos de trabajo y, cuando los y las trabajadoras no realicen su trabajo en un centro de trabajo físico concreto, cuando su puesto de trabajo no sea fijo, la empresa deberá garantizarles el uso de aseos.

Por todo ello, se exige a las administraciones competentes, consorcios de transporte, ayuntamientos y empresas concesionarias que instalen baños portátiles o fijos en las cabeceras de todas las líneas del área metropolitana. "Es una cuestión de salud laboral, de derechos humanos y de respeto a quienes garantizamos cada día que el transporte público funcione". En ese sentido la propia denuncia presentada lleva adjunta una propuesta del Comité de Seguridad y Salud, de donde podrían estar ubicados dichos aseos.

Además, desde la federación se señala la discriminación que sufren estas personas trabajadoras frente a otros conductores que sí cuentan con baños portátiles en muchas de sus cabeceras. Señalando que “esta discriminación entre personas trabajadoras del mismo sector es inaceptable”

En ese sentido se recalca que “No pedimos lujos: pedimos dignidad. Pedimos poder ir al baño sin tener que aguantar horas con dolor o sin tener que improvisar soluciones indignas. Pedimos igualdad de condiciones con el resto de profesionales del transporte público de la provincia”.