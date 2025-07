Fiesta del Orgullo en Burjassot

El pasado 28 de junio, se conmemoraba el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ y, para reivindicar ese día junto a la diversidad sexual en todas sus formas, el Ayuntamiento de Burjassot, desde la Concejalía de Diversidad Sexual que dirige Isabel Mª Mora, celebrará el Orgullo 2025, con una fiesta musical que tendrá lugar el sábado 12 de julio en la Plaza de Emilio Castelar y que tendrá como cabeza de cartel a la cantante Yurena.

La tarde de fiesta comenzará a las 19.00 horas, con la lectura del Manifiesto por el Orgullo 2025 y con un Pregón que este año estará a cargo de la artista burjassotense Layka Boss. Es el nombre artístico de Rubén Martínez Arnau, quien tras el Pregón, ofrecerá un drag show para todos los presentes.

Esta apertura festiva y reivindicativa dará paso al tardeo musical, protagonizado por los sonidos más representativos de la escena electrónica valenciana de los años 90 y 2000, a cargo de un gran cartel de DJs: Coqui Selection (The Face); Inmaeyes (ProDj); Jesús Brisa (Ex-Espiral); José Coll (Remember The Music); Larry DJ (ProDj); Sergi Val (Remember Les Arts); Vicente Ferrer (Bananas / Sonido de Valencia) y Víctor Pérez (The Face / Homenaje a la Ruta).

Como plato fuerte de la tarde y como fin de fiesta, saltará al escenario Yurena, icono LGTBIQ+, que ofrecerá un espectáculo en el que interpretará reconocidos temas de la historia de la música con cuidadas coreografías.

La entrada es libre y se espera que la ciudadanía apoye, un año más, esta iniciativa que pone de manifiesto el trabajo constante de Burjassot por ser un municipio igualitario e inclusivo en el que no exista ningún tipo de discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género.