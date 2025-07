Nace la primera asociación empresarial en Massanassa tras la dana

La devastación del parque empresarial de Massanassa hizo que las firmas que allí residen se unieran para reconstruirse juntas. La dana fue el episodio extremo que empujó a que, espontáneamente, las empresas del polígono local comenzaron a entablar conversación, relación, alianzas.

De esta catástrofe ha nacido la asociación empresarial del Parque Empresarial de Massanassa (APEM). Una entidad con la que esperan poder afianzar un diálogo con el ayuntamiento que iniciaron tras la dana; gestionar subvenciones públicas y mantener contacto con otras asociaciones y federaciones; recuperar el servicio de recogida de basura en esta zona y que los impuestos que pagan reviertan en mejoras para el polígono.

La asamblea constitutiva, en la que habrá 70 empresas asociadas, será el próximo 25 de julio, pero el presidente en funciones (como él mismo recalca), Luis Rodríguez, explica a este diario cómo nació la primera asociación empresarial de Massanassa.

Un espacio con 370 empresas

Hace algo más de ocho meses, la vida diaria del parque empresarial que tiene unas 370 empresas dio un vuelco. "A raíz de la dana, que nos devastó, se creó un grupo de Whatsapp de manera espontánea donde estábamos los empresarios para prestar ayuda los primeros momentos y funcionar con la información del ayuntamiento. Esto derivó en cuatro o cinco personas que nos pusimos en contacto con el alcalde, Paco Comes, e hicimos de intermediarios en las primeras fases de la dana en cuanto a los recursos que necesitaba el polígono".

El polígono días después de la barrancada. / L-EMV

Ahí, "se inició un diálogo con el ayuntamiento que nunca había habido y se montaron reuniones semanales", explica Rodríguez. Esto generó un "efecto llamada" y las empresas del polígono se vieron con la necesidad de montar una asociación, como ya tienen muchos municipios valencianos. Fepeval, la federación valenciana de parques empresariales, les ayudó con las gestiones de los recursos del Ivace pese a no estar federados y a ellos agradecen el apoyo.

Ahora, APEM ya está registrada, tiene sus estatutos y se constituirá oficialmente en una asamblea a final de julio. "Es importante estar unidos porque el parque empresarial tiene un millón de metros cuadrados, que se dice pronto, hemos generado mucho IBI e ingreso en impuestos".

Estado del polígono ocho meses después

Después de ocho meses de la dana, todavía no hay una completa normalidad. Desde APEM, han realizado su primera encuesta, una que recoge la situación con el consorcio de seguros de las empresas. Según el presidente en funciones de la asociación, Luis Rodríguez, alrededor un 25 % han cobrado el total de la indemnización; un 50 % de las mercantiles han cobrado un adelanto y están pendientes de la indemnización y un 25 % ni siquiera han recibido la visita del perito.

Trabajos en el polígono de Massanassa esta semana, tras ocho meses de la dana. / L-EMV

Esta situación genera un problema en la recuperación de las empresas, pues a quienes no tienen ahorros les es difícil volver a generar ingresos con tantas pérdidas, tal como incide el propio Rodríguez. Desde el Ivace, han prestado ayuda y han lanzado un programa de ayudas "muy positivo", Ara Empreses, con el que invertirán 127 millones de euros para reactivar las empresas afectadas por la dana. Con todo, APEM quieren recalcar una circunstancia que están viendo que ocurre con esta línea de subvenciones y la falta de peticiones que hay.

"Vivimos de lo que vendemos"

"De los millones muchos no llegan y de hecho, han tenido que ampliar el plazo para presentar peticiones porque la ayuda que dan es solo para obras y reparaciones, pero no para inventario, stock, que es lo que nos da de comer", explica Rodríguez. Lo principal para las empresas, insiste, es el inventario, "vivimos de los que vendemos, no de tener arreglado el almacén".

"Como no hemos recibido las indemnizaciones en su totalidad, nuestro dinero no lo destinamos a reparaciones, sino a inventario", explica.