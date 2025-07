La plataforma por el transporte público pide ampliar frecuencias y ser más inclusivo

La Plataforma del Transporte Público de l’Horta Sud ha pedido a la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia más frecuencias para suplir la amplia demanda y para poder ser inclusivos y facilitar el acceso a los autobuses a personas mayores y con discapacidad. Una reivindicación que ya trasladaron a los municipios hace unos meses por el hacinamiento que había dentro de los autocares cada día y sobre lo que volvieron a incidir ayer en una reunión con el nuevo director del organismo público, José Antonio Moreno.

En el encuentro también estuvieron presentes representantes políticos de los municipios de Aldaia, Alaquàs, Mislata y Xirivella, para analizar la situación actual del servicio de autobuses y desarrollar mejoras. En primer lugar, se expresó la satisfacción de haber conseguido, tras más de una década, normalizar la situación del contrato de autobuses metropolitanos, el acceso a bonos asequibles tras haber instaurado la integración tarifaria y la mejora de la calidad del servicio al contar con autobuses eléctricos no contaminantes y accesibles.

Sin embargo, la población sigue sufriendo a diario largas esperas porque los autobuses no paran, autobuses hacinados de gente, lo que conlleva mucho estrés y situaciones de alta irascibilidad que afecta tanto al pasaje como a los y las conductoras. Además, por estos motivos queda excluida del uso una parte importante de la población como son las personas mayores o dependientes, familias con carritos y personas con movilidad reducida.

Reunión con los responsables del transporte metropolitano de la Generalitat Valenciana. / GVA

Datos desfasados

La plataforma señala que el contrato se elaboró con unos datos de etapas y viajes que se han quedado "desfasados", por lo que la flota y el personal contratado es insuficiente para cubrir la alta demanda. Esta demanda de pasaje, que duplica la oferta del contrato en vigor, "es un éxito para nuestra sociedad que prima el transporte público frente al privado, pero hay que avanzar y lograr el disfrute de un servicio digno y fiable", dicen. Saben además, que la falta del tren de cercanías es un handicap muy grande y que su puesta en funcionamiento de una manera eficaz y eficiente absorbería gran parte del pasaje y mejoraría la situación.

Por su parte, la entidad autonómica de transporte asegura que están analizando los datos no solo del área metropolitana sino del resto de contratas para ajustar y reordenar el servicio y dar mayor cobertura a zonas densamente pobladas. Asimismo, dijeron que aún no han publicado los datos de 2024, ya que están recopilando los actuales para hacer un análisis lo más adecuado posible y que contemple la reciente puesta en marcha del metro de Torrent.

Asimismo, la ATMV valora incluir de manera regular y no como lanzadera la línea 161C que refuerza a la población de Xirivella en horas punta, así como la ampliación a fines de semana de la lanzadera 164 al metro de Faitanar desde dicha población. Por otro lado, la plataforma celebra que la ATMV haya decidido no reducir la frecuencia de paso en este tiempo de verano no lectivo, puesto que la demanda sigue siendo muy elevada.

Ampliar carriles bici

Entre otras cuestiones, también se planteó la necesidad de ampliar o hacer carriles bici peatonales ya que en ciertas zonas como el Barrio del Cristo, para ir a la parada de metro andando o en bici, dicho carril se corta, teniendo que circular por el arcén durante 1 km corriendo un alto riesgo, pues se trata de una zona con alta densidad de tráfico y con curvas cerradas. Algo parecido sucede en Xirivella, que para ir andando a la parada de metro, hay que andar por el arcén un trozo bastante peligroso.

Después de este encuentro, la plataforma y la ATMV se han emplazado a una nueva reunión donde puedan compartirse datos de análisis y medidas a poner en marcha cuando comience el nuevo curso escolar el próximo 8 de septiembre.