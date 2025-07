El PSOE de Torrent defiende la "labor solidaria y ejemplar" de las ayudas a la ONG de Ábalos

El PSOE de Torrent ha salido al paso de las últimas declaraciones de la alcaldesa del PP, Amparo Folgado, en las que intenta "manchar el buen nombre del Ayuntamiento de Torrent" y vincularlo de "forma malintencionada" con supuestas irregularidades relacionadas con la Fundación Fiadelso. De las arcas torrentinas de destinaron al menos 70.000 euros a la ONG impulsada por el exministro José Luis Ábalos, investigado dentro de las mordidas del caso Koldo y Santos Cerdán.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Torrent, Andrés Campos, ha denunciado con rotundidad que “Folgado ha optado por la estrategia del fango y de la mentira, utilizando pseudomedios de extrema derecha y periodistas afines para tratar de tapar su nefasta gestión al frente del Ayuntamiento”. En palabras del portavoz socialista, “la señora Folgado demuestra día tras día que su debilidad y su minoría de gobierno la empujan a seguir al pie de la letra el manual de Feijóo y Abascal: insultar, embarrar y destruir todo lo que se ha construido, aunque eso suponga atacar incluso a los propios funcionarios municipales”.

El Grupo Municipal Socialista quiere recordar que las ayudas concedidas en su día a Fiadelso en la etapa de Jesús Ros al frete del consistorio "fueron tramitadas de forma pública, transparente y conforme a los procedimientos de concurrencia que establece la ley". Además, muchos de los proyectos que ejecutó esta entidad en países como Perú, Bolivia o Colombia "fueron cofinanciados por instituciones gobernadas por el propio Partido Popular".

Camps, Olivas y Rita Barberá también dieron ayudas

“No solo la Generalitat Valenciana, cuando estaba presidida por Francisco Camps o José Luis Olivas, subvencionó proyectos de Fiadelso”, ha señalado Campos, “sino también ayuntamientos importantes del PP como los de Valencia o Castellón”. También apuntan los socialistas apuntan al Ayuntamiento de Valencia, bajo el mandato de Rita Barberá, que "concedió subvenciones nominativas a Fiadelso para iniciativas en Bolivia, y Castellón de la Plana, con Alberto Fabra como alcalde, hizo lo propio en su Plan Municipal de Cooperación Internacional. ¿También va a atacar Amparo Folgado a sus propios compañeros de partido, como la desaparecida Rita Barberá, por apoyar los mismos proyectos?”, se ha preguntado Campos.

Para Campos, la gravedad de la estrategia de Folgado no solo radica en la manipulación, sino en que “está cuestionando el trabajo impecable que durante años han desarrollado los funcionarios del Ayuntamiento de Torrent en el área de cooperación. Una labor que incluso fue reconocida por el propio Ministerio de Transportes en 2021, cuando Torrent fue seleccionada para firmar el convenio de la Agenda Urbana, dotado con 200.000 euros de financiación. Folgado sabe perfectamente que la visita del Ministerio y de Ábalos en su día sólo tenía un objetivo: reconocer el modelo de ciudad sostenible, inteligente e innovadora que estábamos construyendo en Torrent. Pero sin embargo esto no parece importarle y miente, tergiversa y trata de confundir a la ciudadanía”, ha afirmado el portavoz socialista.

Ros, Ábalos, Rafa Rubio y Campos, en Torrent en 2021 / L-EMV

Torrent fue una de las pocas ciudades seleccionadas por el Gobierno de España para desarrollar su Plan de Acción de la Agenda Urbana, y lo hizo con el aval de sus políticas de sostenibilidad, innovación digital, vivienda digna y lucha contra el cambio climático. El Ayuntamiento recibió 200.000 euros del Ministerio de Transportes precisamente por esa trayectoria. “Un logro que Amparo Folgado intenta hoy embarrar sin ningún pudor, porque es incapaz de presentar ni una sola iniciativa propia en materia de ciudad inteligente o desarrollo urbano sostenible”, ha lamentado Campos.

“No todo vale, señora Folgado”

“El problema de Amparo Folgado no es FIADELSO. Es su incapacidad para gestionar Torrent. Su problema no es el pasado. Es que no tiene futuro. Y por eso ha decidido rebozarse en el fango político con tal de evitar hablar de los problemas reales de nuestra ciudad”, ha sentenciado Andrés Campos.

Los socialistas han solicitado por registro de entrada toda la información referida a estas ayudas e invita a la alcaldesa del PP a hacer pública la misma, para que "no pueda seguir con esta campaña de oscurantismo y fango que lo único que hace es manchar el buen nombre del Ayuntamiento de Torrent". Desde el Grupo Municipal Socialista de Torrent exigen a la alcaldesa “que deje de manchar el nombre de Torrent, respete la profesionalidad de los funcionarios públicos y abandone de una vez por todas la estrategia del insulto y la destrucción. No todo vale, señora Folgado”.