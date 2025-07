Nuevo choque PP-PSOE por las ayudas de Torrent a la ONG de Ábalos

La concesión por parte del Ayuntamiento de Torrent de más de 70.000 euros en ayudas a la Fundación Fiadelso, creada por el exministro José Luis Ábalos, ha tenido un nuevo capítulo en el particular enfrentamiento que mantiene PP y PSOE en la capital torrentina. Si los populares acusan a los socialistas de "silencio cómplice, falta de explicaciones y defensa cerrada del exministro", el partido del exalcalde Jesús Ros, bajo cuyo mandato se otorgaron las subvenciones, reclama todos los expedientes de cooperación internacional del Ayuntamiento desde 1996 hasta 2015 "para acabar con el circo de Folgado".

Sombras y cierre de filas

El PP ha acusado al Ros de "no aportar luz" sobre las ayudas concedidas sino "aumentar las sombras y la incertidumbre que se ciernen sobre un episodio que ya puede calificarse como uno de los mayores escándalos políticos de la historia reciente de Torrent". Así, apuntan que el exalcalde socialista "sea el único en toda España que se atreve a hablar de “ejemplaridad” respecto a las ayudas otorgadas a Fiadelso y al exministro Ábalos resulta no solo ofensivo, sino también vergonzoso y un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Nos encontramos ante un episodio que ha traspasado los límites de lo ético, de lo político y de lo legal, con un exministro investigado por el Tribunal Supremo por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, y una fundación salpicada por informes demoledores de la Agencia Valenciana Antifraude y señalada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su relación con una trama de corrupción". Por ello, critican que "frente a esta realidad, el exalcalde y el PSOE torrentino, lejos de condenar o tan siquiera mostrar preocupación, prefiere cerrar filas en torno a sus dirigentes caídos en desgracia, ignorando las exigencias de los ciudadanos que aún no saben qué se hizo con su dinero".

En este sentido, consideran de mayor gravedad que "ahora el grupo municipal socialista pida al Ayuntamiento de Torrent que le entregue los expedientes de las subvenciones que ellos mismos tramitaron y aprobaron. Este gesto evidencia una desconexión total entre quienes daban las ayudas y lo que ocurría realmente con ese dinero público. ¿Acaso no sabían en su momento a qué se destinaban las subvenciones? ¿Por qué ahora, de manera repentina, muestran interés? La respuesta es evidente: están nerviosos, y su desconocimiento confirma que los fondos se repartían a ciegas, sin control, sin fiscalización, sin informes, sin conocer el destino, el impacto, los resultados y el grado de cumplimiento".

Transparencia frente a fango

Por su parte, el PSOE ha registrado una solicitud formal en el Ayuntamiento para acceder a todos los expedientes de las convocatorias de ayudas a la cooperación internacional, así como a las resoluciones de cada uno de ellos, desde el año 1996 hasta 2015, inclusive. Esta iniciativa responde al "compromiso del PSOE con la transparencia y la rendición de cuentas, y tiene como objetivo desmontar la campaña de intoxicación y fango promovida por la alcaldesa del PP, Amparo Folgado".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Andrés Campos, ha sido tajante al denunciar que “Folgado ha optado por la estrategia del fango y de la mentira, utilizando pseudomedios de extrema derecha y periodistas afines para tratar de tapar su nefasta gestión al frente del Ayuntamiento, siguiendo al pie de la letra el manual de Feijóo y Abascal: insultar, embarrar y destruir todo lo que se ha construido, aunque eso suponga atacar incluso a los propios funcionarios municipales”.

Desde el Grupo Municipal Socialista exigen a Folgado “que deje de manchar el nombre de Torrent, respete la profesionalidad de los funcionarios públicos y abandone de una vez por todas la estrategia del insulto y la destrucción”.