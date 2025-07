Torrent aprueba pedir un crédito de 6,9 millones entre las críticas de la oposición

El pleno municipal de Torrent ha dado luz verde este viernes a la propuesta del equipo de gobierno para solicitar un crédito por valor de 6,9 millones de euros con los que hacer frente a distintas actuaciones, algunas de carácter urgente. PP, Vox, PSOE, el concejal no adscrito han votado a favor mientras que Compromís se ha abstenido. La oposición ha criticado la “falta de transparencia y participación”, así como el “avasallamiento” del ejecutivo al vetar que se votaran las enmiendas que habían planteado, tanto en la comisión informativa como en la propia sesión plenaria.

Con toda esa partida, el ayuntamiento acometerá, entre otras, la construcción del nuevo Centro de Día y de Diversidad Funcional (783.000 euros), la urbanización de la manzana 34 del Parc Central (570.000 euros) modernizar y ampliar las instalaciones deportivas de Torrent (940.000 euros), donse se incluye el nuevo césped artificial del Sant Gregori. y equipamientos deportivos por valor de 400.000 euros. También más de 1,85 millones de euros a la IV fase de la reurbanización del barrio histórico del Alter.

El portavoz socialista Andrés Campos avanzó que su grupo votaría a favor “no por usted señora Folgado, sino por nuestros vecinos y nuestra ciudad porque es una necesidad, especialmente para los clubes”. A partir de ahí, el concejal del PSOE criticó de manera muy dura “este procedimiento” en el que “han tenido la oportunidad de demostrar que son un gobierno empático y abierto que no avasalla y que muestra con voluntad de acuerdos”.

Un momento del pleno de este viernes en Torrent / L_EMV

Campos afeó que trasladaron cinco peticiones de información y dos enmiendas, que no pudieron ser votadas en la comisión. “Eso impide la transparencia y la participación, así como nuestra labor fiscalizadora que hace la oposición”, dijo el edil, que recordó que “ustedes no tienen la mayoría”. Así, acusó al gobierno de “intentar vulnerar el derecho a la información”. De ahí que alertara que “denunciamos lo que está pasando y haremos lo que lo que tengamos que hacer para que la ciudadanía sepa que no vamos a permitir que un rodillo avasalle los derechos que tenemos”. Por ello, pidió “democracia, transparencia y respeto”.

El portavoz socialista reveló que las dos enmiendas que plantearon iban encaminadas a dotar de presupuesto actuaciones en proyecto que inició el anterior gobierno en Cami Reial y la calle Mayor. “Estas obra no tienen partidas. Es verdad que no iniciamos nosotros y que hicimos la participación ciudadana, pero le pedimos que actualice y lo dote de crédito, porque fue el ayuntamiento el que se comprometió a hacer la obras, no el PSOE”, ha sentenciado.

Compromís amenaza con los tribunales

El portavoz de Compromís-EU-Podem, Xavier Martí, también reprochó que no estuvieran sus propuestas en el documento que se llevaba a pleno, así como que el expediente estaba incompleto. Así, solicitó que las obras referentes a deportes se hicieran con cargo al remanente de la FDM y destinar el dinero previsto en el crédito a afectados por la dana. En este sentido, denunció que sus enmienda no pudieran votarse en el pleno “si no hay documento que las invalide”. Así, preguntó si “es legal que un gobierno en minoría no deje debatir y votas las enmiendas”. Martí criticó que “si rompemos las reglas del juego esto se convierte en una selva y eso solo lo resuelven los tribunales”. Por tanto, anunció la abstención de su grupo “por si tenemos que ir donde tengamos que llegar”.

Por su parte, el concejal no adscrito, Guillermo Alonso del Real, también voto a favor pero se alineó con la oposición al asegurar que “lo vivido en la comisión da que pensar porque el trabajo que hacen los grupo de la oposición no se tiene en cuenta”. El ex de Vox explicó que “habiendo medidas que se plantean que favorecen a los vecinos cuesta entender que no se intente ver de qué manera pueden implementarse las medidas de la oposición”. Así, aseguró que “si no hay debate las comisiones o este mismo pleno no sirven de nada”, por tanto “o corregimos estos detalles o al final, la participación ciudadana y la desafección política va a más”.

Folgado dice que buscarán fórmulas

Para cerrar, la alcaldesa Amparo Folgado agradeció a los grupos el respaldo y admitió que entendía el debate. “Las propuestas que hizo el gobierno anterior son legítimas y lícitas, e intentaremos buscar la forma para los proyectos de Camí Reial y la calle Mayor”. La mandataria defendió las propuestas que se financiarán con este crédito, “pero eso no quiere decir que lleven otras”. En este sentido, apuntó a la necesidad en el área de deportes “pendientes de hace años”.