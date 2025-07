"Prefiero morirme ahogado que irme de mi casa"

Ocho meses y medio después de la Dana del pasado octubre de 2024, la calle Almassereta de Picanya, donde el agua ascendió hasta más de cuatro metros de altura, sigue sin tener un futuro cierto. Desde el ayuntamiento de la localidad, la opción que se ha puesto sobre la mesa es la suspensión de licencias para los próximos dos años para que otras administraciones actúen en conjunto con ellos en la reconstrucción de esta zona del pueblo.

Jose María, vecino de la citada calle, asegura que "ha habido una falta de humanidad enorme por parte del ayuntamiento". También afirma que la institución no se está esforzando por comunicarse con ellos, mientras que ellos sí que han ido ya varias veces a buscar soluciones: "No nos han trasladado ninguna información".

Jose María, vecino de la calle Almassereta / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

La situación ha llegado a un punto donde, con el estado de las viviendas, ha habido hasta un caso de ocupación. No obstante, Jose María recalca que al final "la cosa es que dejen a la gente hacer sus casas y vivir en ellas" y que "es una cosa que deben decidir ellos, que son los verdaderamente afectados, y no el ayuntamiento".

Josep Almenar, alcalde de Picanya, afirma que lo primordial es "la seguridad de los vecinos por encima de todo" y por eso han aprobado estas suspensiones a la espera de poder realizar un proyecto que pueda adaptarse a la situación, también con otras instituciones. También llama a la ciudadanía y asegura que "están con ellos" y que "van a hacer lo posible para que todo salga bien".

Posible interés económico

"Si esta zona se califica como edificable, se hacen de oro". Jose María declara que empresas privadas, junto con el ayuntamiento, tienen ya un negocio organizado. "Se cargan la calle a coste cero, hacen un muro y en el solar de detrás pueden sacar muchas viviendas", afirma. Asimismo, alega que "en lo único que piensan es en su egoísmo porque el dinero son negocios" y lanza un mensaje para que la gente les entienda: "que piensen que un día llega una persona a su puerta y les dice que se tienen que ir de casa, ¿qué pensarían?".

Solar vacío detrás de la calle Almassereta / Fernando Bustamante

"Falta de claridad y transparencia", así describe Jose María la acción del ayuntamiento. "Si quieren hacer un parque, que lo hagan, pero que avisen y que nos den una casa. No queremos una palmadita en la espalda, queremos una solución acorde a lo que hemos perdido".

Compra y expropiación de viviendas

Además de la suspensión de licencias, aprobada con los votos a favor del PSPV y Vox y las abstenciones de PP y Compromís, otra opción que el ayuntamiento está llevando a cabo es la compra de viviendas de las personas que no quieren continuar viviendo allí ante los riesgos y las consecuencias de las inundaciones.

Uno de estos ejemplos es el de Jose, vecino que tenía a medias una casa en la calle y que después de ponerse en contacto el Ayuntamiento, decidió aceptar la compra de su vivienda por parte del Ministerio de Transportes, encargado de la compra de las casas, para que este pueda construir una de las pasarelas derribadas por el agua. Afirma que "el proceso ha sido muy fácil" y que le han pagado de acuerdo "al valor catastral y un poco más".

La calle Almassereta de Picanya nueve meses después / Fernando Bustamante

En la otra cara de la moneda está Tina, quien alega haber sufrido una "expropiación forzosa". Tuvo una reunión en el ayuntamiento y le preguntaron qué quería, pero ella no entendía qué sucedía y al final le explicaron que debía deshacerse de su casa, cosa que no aceptó. La respuesta del ayuntamiento fue tajante: "o se expropiaba de forma ordinaria o tendrían que recurrir a una expropiación forzosa". Ante esta situación, la vecina decidió venderla, pero desde el 25 de junio que firmó el contrato, todavía no ha recibido ningún pago. Le comunican que puede ser que hasta septiembre u octubre no reciba el dinero, pero ella mientras tanto ha perdido su casa sin tener poder de decisión.

Un vecindario unido con la idea de quedarse

Con todo, los vecinos y vecinas lo tienen claro: quieren quedarse. Muchas de las personas residentes superan los 70 y 80 años y han nacido y crecido en esa calle, por lo que irse supone "dejar atrás una gran parte sentimental". Una de ellas es la madre de Jose, que aunque hayan vendido una de las casas, tienen otra en la misma calle y no están dispuestos a venderla: "mi madre va a quedarse hasta que ella pueda".

El ayuntamiento insiste que su meta es proteger a los vecinos, pero algunos, como Jose María, aseguran que "prefieren morir ahogados que irse de su casa" y que si ellos no tienen miedo "el ayuntamiento no se tiene que meter de por medio".