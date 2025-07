El boom de los pisos turísticos desborda València y llega con fuerza al área metropolitana

Lleva años compartiendo su experiencia con decenas de alumnos, siempre en el mismo sitio y siempre en Mislata. Se llama María José y es una experimentada yogui que, durante décadas, ha impartido clase en esta localidad de l'Horta Sud: empezó con un taller municipal y luego dio el salto a un negocio propio con el que lleva años. Sin embargo, ahora, su sala de hatha yoga está a punto de irse al traste por la explosión de los pisos turísticos, un boom que ya ha desbordado las fronteras de la ciudad de València y empieza a extenderse como una mancha de aceite por el área metropolitana.

"Siempre digo que estoy en el punto de partida e intento no apegarme a lo material, pero reconozco que va a ser muy difícil encontrar otro lugar, tanto por su estado como por los precios, que últimamente están desorbitados", señala la profesora. Y es que, en apenas unas semanas, María José podría tener que abandonar el local en el que lleva varios años impartiendo clase debido a que "un fondo ruso de inversión se ha interesado por el lugar para instalar pisos turísticos", cuenta.

Si finalmente cerrará o no el acuerdo con el dueño de la planta baja es algo que aún desconoce. "Tienen que venir a verlo este mes de julio y, a partir de ahí, ya no sé qué pasará", así que por si acaso ha avisado a todos sus alumnos de que, tal vez, en septiembre el nuevo curso no empiece en la misma sala. Si empieza.

Bajo comercial que se convertirá en piso turístico / L-EMV

La situación ha generado incertidumbre y malestar a partes iguales entre sus discípulos y ha alcanzado también a los vecinos del inmueble en cuyo bajo está la sala de yoga, quienes ya han acordado una reunión para tratar el tema.

Pero lo que de verdad ha evidenciado la posible venta del local para reconvertirlo en pisos turísticos es el interés de los inversores por extender este modelo de negocio más allá de las fronteras de la ciudad de València. Y Mislata parece un lugar excelente dada su buena comunicación por metro con el centro de la urbe, su proximidad al aeropuerto, la A-3 y la A-7 y su cercanía a una gran zona verde como el Parque de Cabecera. No se puede pedir más.

La situación actual

Las viviendas turísticas no son ninguna novedad en Mislata. Ya existen una cuantas, pero la cifra tiene visos de crecer. Ahora mismo, el ayuntamiento tiene sobre la mesa "alrededor de 30" nuevas solicitudes de domicilios que "han pedido la compatibilidad a alojamiento turístico", explican fuentes municipales. En la actualidad, la mayoría de las peticiones aún se encuentran en trámite o en obras, con lo que "aún no son legales por completo", detallan.

Para poder convertirse en alojamiento turístico, necesitan "un informe urbanístico que establezca si se puede utilizar o no como tal", subrayan desde el consistorio. Y si hay autorización, aún debe afrontar otro requerimiento: obtener la licencia ambiental o la de vivienda de uso turístico. Una vez conseguida, ya pueden funcionar como alojamientos sin ningún tipo de cortapisa legal.

En Mislata, donde varias de estas solicitudes están promovidas por mercantiles tras las que habitualmente hay fondos de inversión, el interés se propaga por barrios. Según fuentes municipales, las zonas donde más peticiones hay para instalar pisos turísticos son el entorno de la calle Padre Santonja, Braç dels Horts y San Antonio, confirman desde el ayuntamiento, aunque los alojamientos salpican todo el municipio.

Bajos convertidos en pisos turísticos al lado de museo de historia de Valencia / Francisco Calabuig

Muy cerca de allí, a apenas unas manzanas, los alojamientos turísticos invaden cada vez más las plantas bajas en desuso. Se trata de Soternes, una zona tranquila limítrofe con Mislata pero ya perteneciente al término de València ciudad. De un tiempo a esta parte, las viviendas turísticas han ido proliferando en el barrio hasta el punto de multiplicarse rápidamente y llegar a "tomar" algunas calles.

Es el caso de la calle Cieza, frente a la Ciudad Administrativa Nou d'Octubre, donde en apenas unos cuantos metros se cuenta un albergue (un hostel) y cerca de una quincena de diminutos alojamientos en lo que hace décadas eran comercios o pequeñas industrias. Aunque por su aspecto pueda parecer que se trata de pisos turísticos, lo cierto es que muchas de estas viviendas son domicilios de uso habitual en lugar de temporal. "Hay familias que viven ahí todo el año y que deben ser propietarios. No sé cómo se apañan porque son espacios muy pequeños, con una cocina minúscula y un baño que tiene que ser también insignificante", cuentan los vecinos, "pero el precio era mejor que el de muchos pisos y supongo que por eso optaron por estas viviendas".

Cuando se construyeron, los alojamientos salieron al mercado "por 150.000 euros", añaden. Algunos de los que ahora residen en ellas, "las compraron entonces y las utilizan desde siempre como su domicilio habitual". Los que no tuvieron una oferta, se dedicaron a pisos turísticos. "Hay bastante tráfico de personas, pero lo cierto es que no incordian demasiado y casi ni nos damos cuenta de que están aquí", admiten.

Proliferación de alojamientos

En la calle de al lado, Archena, la situación es diferente. Muchas plantas bajas también se han reconvertido en alojamientos turísticos y, según algunos vecinos, "los ruidos y molestias son constantes, con fiestas improvisadas muchos días de entre semana", aseguran con disgusto.

Por no hablar de la desaparición o traslado de algunos pequeños negocios que estaban alquilados y cuyos caseros vendieron los bajos a inversores o dispararon los precios para poder disponer del local y sacarle mayor rendimiento económico. "Hasta la década de los 90 aquí había comercios y establecimientos de servicios, pero poco a poco la zona se fue muriendo en ese sentido y, ahora, los pocos que quedaban están siendo desplazados por los alojamientos turísticos", describe María, otra vecina del barrio "de toda la vida".

Pisos turísticos de la calle Valencia / Francisco Calabuig

En la siguiente manzana, en la calle València, ya casi limítrofe con el término municipal de Mislata, en cuestión de unos meses han surgido más de una decena de apartamentos turísticos. La mayor parte de ellos, 9 para ser exactos, se han situado en los bajos de una finca que hace casi medio siglo estaban ocupados por una funeraria. Desde que el negoció cerró, los locales estaban vacíos. Hasta ahora.

Cuando el nuevo inversor se hizo con el espacio, comenzó a construir rápido, pero los vecinos le pararon los pies. "Llegó y sin decirle nada a nadie se puso a levantar tabiques en la planta baja", cuentan dos vecinas. Ante el malestar de los vecinos, el promotor optó por ganárselos y se ofreció a pagar de su bolsillo algunas de las obras que el edificio tenía pendiente. Sólo así consiguió su beneplácito. "Ha corrido con los gastos del cambio de las bajantes y de otras tuberías comunes de la finca", añaden las mujeres, al tiempo que señalan que, de momento, no han registrado ninguna incidencia con estos alojamientos.

Al igual que ocurrió en la calle Cieza, en este caso también se destinaron algunas viviendas a la venta, pero dado que no hubo interesados, se optó por destinar todos los espacios a pisos turísticos. "Eran cuatro apartamentos los que puso en el mercado a un precio de 280.000 euros, una locura -relatan las vecinas-. Como nadie los ha comprado, al final ha optado por usarlos todos para turistas".

Por qué eligen esa zona

Sorprende que tan lejos del centro de València haya tantos alojamientos de este tipo, pero el asombro es menor al comprobar que están situados muy cerca de una boca de metro y a apenas tres paradas de la calle Xàtiva, lo que permite a los visitantes llegar en muy pocos minutos y de manera extremadamente fácil al centro de la ciudad. "El recorrido de las líneas de metro, sobre todo las que conectan directamente con el centro, es clave para los inversores", comenta Francisco, un gestor que ha visto cómo en Soternes desaparecía progresivamente el comercio local para ser sustituido por pisos turísticos.

"En el área metropolitana puede pasar lo mismo -vaticina-. Mislata es un caramelo porque aún está sin explotar en este sentido y geográficamente es como un barrio de València, pero mejor comunicada que muchas otras zonas de la ciudad". Por eso, revela, "los inversores se están moviendo mucho últimamente en busca de bajos que puedan reunir las condiciones necesarias para reconvertirlos en alojamientos turísticos y seguir así expandiendo el negocio".