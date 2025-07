Cómo evitar los pisos turísticos: los vecinos pueden prohibirlos

La expansión de los pisos turísticos en València no tiene límites. La colonización de este tipo de viviendas se abre paso en el área metropolitana. Los inversores buscan municipios bien comunicados con la capital a través del transporte público para hacer más atractivos este tipo de inmuebles. Mislata se ha convertido en uno de los objetivos de las empresas de estos pisos.

En los últimos meses antiguos locales comerciales cerrados por la crisis o la falta de relevo generacional se han ido convirtiendo en pisos turísticos. Es el caso de María José, una experimentada yogui que, durante décadas, ha impartido clase en esta localidad de l'Horta Sud: empezó con un taller municipal y luego dio el salto a un negocio propio con el que lleva años. Sin embargo, ahora, su sala de hatha yoga está a punto de irse al traste por la explosión de los pisos turísticos.

Siempre digo que estoy en el punto de partida e intento no apegarme a lo material, pero reconozco que va a ser muy difícil encontrar otro lugar, tanto por su estado como por los precios, que últimamente están desorbitados", señala la profesora. Y es que, en apenas unas semanas, María José podría tener que abandonar el local en el que lleva varios años impartiendo clase debido a que "un fondo ruso de inversión se ha interesado por el lugar para instalar pisos turísticos", cuenta. Si finalmente cerrará o no el acuerdo con el dueño de la planta baja es algo que aún desconoce. "Tienen que venir a verlo este mes de julio y, a partir de ahí, ya no sé qué pasará", así que por si acaso ha avisado a todos sus alumnos de que, tal vez, en septiembre el nuevo curso no empiece en la misma sala. Si empieza.

Bajo comercial que se convertirá en piso turístico / L-EMV

El poder de la comunidad

Pero, ¿qué se puede hacer los vecinos contra estos pisos? El poder para limitar los alojamientos turísticos está en manos de las comunidades de propietarios aunque muchos ni siquiera lo saben. Los vecinos de un inmueble tienen a su alcance la posibilidad de permitir o no que un espacio de su edificio se destine a vivienda para turistas.

Desde el 3 de abril de 2025, la nueva normativa de alquileres turísticos otorga a las comunidades de vecinos la potestad de vetar o permitir nuevos pisos turísticos en sus edificios. Para decantarse por una u otra cosa, la comunidad de propietarios debe reunirse en junta y llegar a un acuerdo. Si su intención es evitar los alojamientos para turistas, la resolución debe rechazarlos expresamente y estar respaldada por al menos el 60% de los propietarios.

Una vez con el acuerdo firmado, deben aportarlo al ayuntamiento para que éste registre el pacto. A partir de ese momento, en caso de que un inversor esté interesado, el consistorio le notificará la resolución de la comunidad y, por tanto, la imposibilidad de instalar este tipo de negocio en el inmueble.