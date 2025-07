Alcàsser saca entradas anticipadas para evitar la masificación de su piscina

Debido a la falta de piscinas en los pueblos de l'Horta Sud, cerradas tras los destrozos sufridos en la Dana del pasado 29 de octubre de 2024, la piscina municipal de Alcàsser se ha convertido en el foco de las personas afectadas que no cuentan con este tipo de instalaciones en sus municipios. Esto ha hecho que el ayuntamiento de la localidad saque entradas anticipadas los fines de semana para las personas empadronadas en la localidad.

Según ha publicado el ayuntamiento en Facebook: "Esta será la nueva medida para el verano hasta nuevo aviso". También recalcan que agradecen la "comprensión y colaboración para mantener nuestra piscina como un espacio seguro y agradable".

Esta medida ha provocado que los residentes recalquen que "los vecinos han de tener la prioridad porque son los que pagan los impuestos", pero también afirman que los vecinos de otros pueblos afectados por la Dana son bienvenidos y que si van es una buena señal, ya que eso significa que "Alcàsser tiene una piscina municipal de calidad".

También hay gente que ha mostrado su desacuerdo al no poder asegurarse una plaza fija en la piscina si no está empadronado en la localidad. El ayuntamiento todavía no ha dado más información, pero de momento la gente empadronada en Alcàsser podrà reservar sus entradas de forma anticipada. Una medida que ya se puso en marcha el fin de semana pasado con buen resultado. Los empadronados tuvieron dos días, viernes y sábado de 11.30 a 18.30 horas, para sacar hasta cuatro entradas de forma anticipada.

Además, las personas empadronadas en Alcàsser que tengan el bono tambiíen pudieron validarlo para conseguir las entradas anticipadas sin ningún coste adicional, presentando el DNI o documento de padrón .