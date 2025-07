"Los avisos meteorológicos van a marcar nuestra vida y hay que educar sobre el riesgo climático"

No mirar hacia otro lado y actuar, conscientes de que el cambio climático no es solo futuro, sino que es presente y deja víctimas mortales. Con la dana como marco, la Mancomunitat de l'Horta Sud ha acogido la conmemoración del Día de las Víctimas del Cambio Climático que se celebra hoy, 15 de julio.

Durante la sesión, que ha contado con la participación de las principales asociaciones de víctimas de la dana, que han pedido responsabilidades políticas y han exigido actuaciones inmediatas para protegernos del dana, han intervenido los catedráticos en Geografía Ana Camarasa y Jorge Olcina. El mensaje ha sido claro: "Hay que educar sobre el riesgo del cambio climático, adaptarnos a él y el mediterráneo es uno de los lugares donde se sufrirán los fenómenos más extremos".

El calentamiento global va rápido, es una realidad que ya moldea las experiencias y los riesgos de vida y eso requiere cambiar y adaptar la forma de vida humana a las transformaciones en el territorio que habitamos.

"Se infraconsidera el riesgo de los barrancos"

Con esta premisa, que no es nada optimista de cara al futuro, los expertos han llamado a pensar nuevas soluciones constructivas que tengan en cuenta los flujos de los cauces, no reconstruir por reconstruir, sino pensar otras maneras de adaptarse a la nueva realidad, especialmente después del desastre de la dana. "Vivimos en una zona inundable, pero especialmente las ramblas y los barrancos son cuencas de riesgo infraconsiderado, porque no siempre llevan agua y si se suma que hay una ocupación humana, cuando hay crecidas, el riesgo es importante", dijo Camarasa.

Con todo, insistió la experta, "las zonas inundables se conocían, se sabe que hay puntos mal conectados y cuando hay crecidas el agua se sale, pero la percepción del riesgo no es correcta".

El clima mediterráneo es variado, no es estable, pero el cambio climático lo que hace es acrecentar todavía más estos desequilibrios. Por eso, hay que "estudiar, comprender y asumir la realidad específica porque no tenemos tiempo de reaccionar cuando hay fenómenos extraordinarios como el del 29 de octubre y eso lo tiene que tener claro quien gestiona los cauces", ha dicho Camarasa, quien también ha destacado que hay un "problema de percepción del riesgo, porque el fenómeno tuvo dos picos de lluvia, uno por la mañana, que ya llenó los cauces y un segundo que condujo al desastre fatal".

Territorio urbanizado sin capacidad de drenaje

Además, señaló el incremento del riesgo que supone la ocupación humana, con un territorio urbanizado y unas vías de comunicación que van de manera transversal a los flujos del agua y no tienen capacidad de drenaje: "Las vías de comunicación son trampas porque hacen un efecto de reflujo del agua". Por eso, es necesario educar sobre el cambio climático, "no con fotos del deshielo, sino con imágenes como las que hemos vivido aquí hace poco más de ocho meses", señaló la experta.

Por su parte, Jorge Olcina señaló que estamos en un siglo complejo. "Las cosas cambias de manera acelerada y a las pandemias, la falta de recursos naturales, las disputas geopolíticas y un mundo cada vez más desigual se une un proceso de cambio climático incentivado por el ser humano. El escenario no es optimista y vivimos en territorios de riesgo y el calentamiento atmosférico se va a ir manifestando de forma progresiva. Estamos condenados a vivir en riesgo y por eso, los avisos meteorológicos van a marcar nuestra vida, nuestro ritmo".

"Vivimos en un riesgo silencioso, pero constante"

La adaptación a los cambios es clave, según dijeron los expertos. "Hay que adaptarnos al contexto climático y la ciencia tiene que marcar la pauta frente al negacionismo. Frente a creencias, datos", dijo, al tiempo que alertó del que el 75 % de la demanda de energía se abastece con combustibles fósiles. "Las noticias no son optimistas a corto y medio plazo, el calentamiento va a ir más y el mediterráneo es de las zonas del planeta que más se está calentando. Vivimos en un riesgo silencios, pero constante", lamentó.

En este contexto, también han cambiado los patrones de la lluvia. "Llueve menos en primavera y más en otoño. La lluvia de otoño, como la de la dana, es de tromba y no se puede almacenar, se tiene que ir al mar por el cauce, pero en grandes cantidades, porque se pierde la linealidad, se desborda", dijo Olcina. El clima mediterráneo es cada vez más extremo porque "no es lineal".

¿Qué podemos hacer?

Los fenómenos meteorológicos no son lineales y se han de adaptar los riesgos a la nueva realidad. "Cuando vamos a construir vemos el riesgo general, con su parte natural, social o de ocupación, pero los analizábamos desde una perspectiva lineal. Eso se ha perdido. Con el cambio climático, todos estos elementos se retroalimentan y tenemos que adaptar nuestras obras a ello", señalaba el experto.

En algunos casos, se han de hacer obras hidráulicas, pero también es necesario que en las ciudades se hagan depósitos fluviales, parques inundables y refugios climáticos. "En España, aunque somos una de las zonas con más riesgo del mundo, solo tenemos 2.100 regudios climáticos de los 40.000 que deberíamos de tener".

La planificación territorial se ha de adaptar a esto. A la no linealidad de los fenómenos y a los avisos meteorológicos. "El aviso meteorológico es el que marca la pauta en el mediterráneo y va a marcar nuestro ritmo de vida con más frecuencia de lo que pensamos y por eso tenemos que habilitar herramientas para informar con inmediatez, con las pautas para actuar en emergencias. Nos jugamos la vida y hemos de pensar distinto", han concluido ambos expertos.