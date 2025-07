Noventa viviendas de Paterna se quedan sin luz porque el propietario no regularizó el suministro

Una maraña administrativa y un sinfín de condiciones contractuales difíciles de entender, asumir y resolver cuando llega un problema. Eso es, a grandes rasgos, lo que está pasando en un edificio atípico donde viven más de noventa vecinos y vecinas de alquiler en el barrio de Lloma Llarga, en Paterna y que llevan sin luz una semana. La finca, propiedad de Licata Residential (una empresa filial del fondo buitre Cerberus que gestiona a su vez la firma Macc Residential) lleva desde la pasada semana sin suministro eléctrico tras acudir la entidad proveedora y cortarla por "anomalías" en la instalación.

La comunidad estuvo sin luz un día entero en plena ola de calor. Desde hace unos días funcionan con un generador temporal que ha instalado la empresa intermediaria entre la propiedad y el arrendatario, pero "necesitamos una solución a largo plazo, no podemos vivir con esta incertidumbre", dicen los vecinos.

¿Qué ha pasado aquí? El principal problema de los vecinos es la incertidumbre. No saben qué ocurre exactamente por la dificultad de comunicarse con la propiedad y conocer el estado técnico de las instalaciones, pues al ser un fondo grande, con sede en Madrid, hay intermediarios que escalonan las peticiones y dilatan las respuestas.

Sin contrato ni contadores por vivienda

Fuentes de la empresa distribuidora de energía señalan que el corte de suministro eléctrico a principios de la semana pasada de uno de los bloques fue por peligrosidad en las instalaciones y, respecto al otro bloque, está en "conversaciones para que regularicen la situación". La regularización pasaría por instalar contadores para cada vivienda, tal como se ha comprobado, pues hasta el momento se funcionaba con un único sistema para todas las viviendas, así como restablecer un contrato de servicios adecuado al volumen de viviendas.

Esta conclusión se saca tras una inspección que realizó la empresa distribuidora a mitad de junio que terminó con el corte del suministro la semana pasada. En el informe, aprecian anomalías en el sistema y una "derivación para suministrar energía a una instalación no prevista en el contrato". Asimismo, se concluye que hay un elemento de la instalación de medida "mal parametrizado, por lo que el contador no registra la energía realmente consumida".

Esta semana han funcionado con un generador, pero el sistema se paró ayer por la tarde, lo que provocó mucho nerviosismo entre los vecinos, a medio día y cerca de los 30 grados. Esta situación, que volvió a dejar sin luz a más de 90 personas, causó golpes de calor en algunos vecinos y ataques de ansiedad en otros, que fueron atendidos por una ambulancia que se personó a primera hora de la tarde en el edificio.

Uno de los vecinos damnificados con el generador que han colocado fuera de la finca. / L-EMV

¿Cuál es la reivindicación de la comunidad? Los vecinos, tras el corte de luz la semana pasada, aseguraban que se sentían "estafados" porque "con el alquiler pagábamos también los suministros". Ahora han descubierto que la luz no estaba correctamente regularizada. Con todo, tras el incidente ha quedado evidenciado que los servicios de luz no están siendo abonados. Los vecinos dicen que ellos lo pagan con la cuota mensual, pero en el contrato no dice lo mismo.

El contrato de alquiler

El contrato de alquiler de uno de los inquilinos deja claro que los arrendatarios son los responsables de contratar y abonar directamente a los suministradores o proveedores los servicios y suministros de la finca, así como instalar, conservar, reparar y sustituir los contadores, mantener la caldera y demás elementos necesarios. Además, deja claro que si los suministros se interrumpen "por causa ajena al arrendador" no dará derecho a indemnización a favor del arrendatario. Unas condiciones que eximen de toda responsabilidad a la propiedad.

Por su parte, los vecinos señalan que no tenían constancia de que la instalación no era correcta y defienden que aunque fueran ellos los encargados de dar de alta el suministro "no podíamos hacerlo porque no había instalación hecha de forma reglada". Se refieren a que solo existe un sistema eléctrico de cuando se levantó el edificio, es decir, de obra y "las empresas proveedoras no tienen constancia de 90 puntos de suministros, solo el de obra del año 2000", aseguran.

Las empresas propietarias delegan responsabilidades en los residentes, que se ven expuestos, en muchas ocasiones, a la arbitrariedad del fondo y la eléctrica, sin recursos para resolver estas incidencias con celeridad

Una situación que es como un laberinto con difícil salida, en el que las empresas propietarias de un conjunto de viviendas delegan responsabilidades para desgracia de los residentes, que se ven expuestos, en muchas ocasiones, a la arbitrariedad del fondo y la eléctrica, sin recursos para poder resolver este tipo de incidencias con celeridad. Y es que ahora lo que preocupa a las familias es cuándo volverán a tener luz permanente. "Cuando se acabe el generador, ¿qué vamos a hacer?, se preguntan".

La historia del edificio

El malestar de los inquilinos viene de lejos, pues el mantenimiento del edificio "brilla por su ausencia", tal como señalan. Las paredes y el suelo están en mal estado y cuando algo se rompe no se arregla, tal como ha podido comprobar este diario.

Estado en el que se encuentran los pasillos de las plantas de viviendas. / V.P.

Asimismo, "los extintores y los sistemas de prevención de incendios están obsoletos", aseguran. Tal como señalan los residentes del edificio, cuando se construyeron los dos bloques de viviendas "en el año 2000" su utilidad principal "no era la de vivienda, sino la de residencia de estudiantes", un uso que nunca se le llegó a dar, tal como explican los propios vecinos. Después, adquirida por esta telaraña de empresas inmobiliarias, se ofertaron las viviendas en alquiler para familias, pero nunca se regularizó la instalación de suministros, tal como se ha podido comprobar.

En estos 25 años, lamentan, no ha habido ninguna forma de contabilizar el gasto de luz y agua (pues funciona con una bomba) "creíamos estar pagándolos con el alquiler, pero no era así, nos sentimos estafados", insisten. Con todo, algunos vecinos que llevan años allí reconocen que hace tiempo pasó algo parecido con los suministros eléctricos y "hartos de no obtener solución, un vecino pinchó la luz para todo el edificio".

Ahora, los residentes llevan dos semanas de gestiones con intermediarios, empresas que gestionan estos activos inmobiliarios y la administración de fincas que responde ante el fondo, así como consultas a la empresa distribuidora, todo sin conseguir, todavía, una solución en claro.