Víctimas de la dana exigen a políticos actuar contra el cambio climático: "Despreciarlo o negarlo, mata"

Víctimas de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre que dejó 228 víctimas mortales y daños materiales en un centenar de municipios de la provincia de Valencia han alzado este martes su voz, coincidiendo con el Día Europeo de Víctimas del Cambio Climático, para pedir a los políticos que actúen contra el cambio climático: "Despreciarlo o negarlo, mata".

Así lo ha reclamado la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, la portavoz de la Asociación Víctimas de la DANA 29 de octubre, Mariló Gradolí, y la representante de Damnificados dana Horta Sud, Elisabeth González, en un acto que ha tenido lugar en Torrent, en el que embajadores de Pacto Climático Europeo han rendido homenaje a las víctimas de la dana. También ha estado presente el alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José Cabanes.

Mayor desastre climático

En primer lugar, Rosa Álvarez ha manifestado durante su intervención que llevamos años hablando del cambio climático, viendo que no existen cuatro estaciones, y el pasado 29 de octubre se sufrió en los pueblos valencianos y afectó a miles de familias. "Fue el mayor desastre climático, que no natural, de Europa. Nos quitaron 228 víctimas", ha resaltado. En esta línea, ha afirmado que el cambio climático no es un fenómeno que vaya a venir, "sino que ya lo tenemos aquí". "Hay que tenerlo en cuenta a nivel político y en las acciones cotidianas", ha reclamado.

Álvarez ha indicado que el 29 de octubre muchas personas se convirtieron en dobles víctimas en Valencia con la dana: "Si no se hubiera producido el fenómeno atmosférico, no habrían muerto muchos ciudadanos; pero tampoco si los gobernantes hubieran activado todos los sistemas de prevención y avisos a la población. En pleno siglo XXI, bien adelantado, con conocimientos técnicos, las muertes o la mayoría de ellas eran evitables", ha dicho.

"Llevábamos días con avisos de Aemet, con días preocupantes, y el jefe del Consell ha menospreciado la vida de los ciudadanos. El 29 estuvo horas y horas desaparecido mientras nuestros seres queridos morían, muchos de ellos por obstrucción de las vías respiratorias por lodo", ha señalado.

A su juicio, "menospreciar el cambio climático, hacer políticas para primar el oportunismo de negocio, tener una visión mercantilista equivocada del cambio climático, mata. Y la asociación lo sabe muy bien, podemos dar fe de ello. Luchamos contra el cambio climático y las políticas que lo niegan y lo desprecian", ha dicho.

Negacionismo del cambio climático

Por su parte, Mariló Gradolí ha apuntado que el negacionismo climático "mata". Y ha apuntado: "el desastre de nuestras vidas el pasado 29 de octubre fue consecuencia del negacionismo del cambio climático. Los 228 muertos no murieron solo por el fenómeno climático, sino también por la gestión irresponsable que hubo", ha apuntado.

Europa Press

"El 29 --ha agregado-- hay víctimas de un Consell y de un presidente que falló cuando más lo necesitábamos. Con la misma información la Universitat de València (UV) actuó, y actuó bien, con eso evitó muertes y daños personales. Aunque éste sea un acto institucional, exigimos responsabilidades", ha insistido. Y ha añadido: "El 29 de octubre, mientras miles de personas se enfrentaban a la tragedia, Mazón no estaba donde debía estar. Su inacción y el desmantelamiento previo de emergencias contribuyó a hacer un desastre en una tragedia humana". "No permitiremos que se tape la verdad", ha apostillado.

Por último, Elisabeth González ha indicado: "Nuestra experiencia sufrida es un ejemplo de que el cambio climático tiene rostro, nombre y memoria". Sin embargo, ha lamentado, "se sigue construyendo en zonas inundables, desprotegiendo el territorio. La tragedia no solo es climática, es también políticas".

Así, ha pedido soluciones "claras, eficaces y urgentes" y ha aludido, entre otras medidas, a prohibir la construcción en zonas inundables y eliminar cualquier excepción urbanística que lo permita; evitar viviendas en plantas bajas en zonas de riesgo y fomentar aparcamientos verticales; evitar acumulación de vehículos privados en vías publica en zonas de riesgo especialmente; fomentar el transporte publico con líneas de bus, tranvía y servicio de movilidad; o eliminar barreras físicas al agua", ha enumerado. "Tenemos memoria y pedimos soluciones. No somos cifras, somos personas", ha reivindicado.

Ciencia frente a negacionismo

Por su parte, el alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José Cabanes, ha recordado que no solo Valencia ha sufrido una catástrofe medioambiental, sino también Alemania en 2021 y otros países de Europa; Texas; Teruel, Zaragoza o Cataluña en los últimos días.

Así, ha resaltado: "la emergencia climática es una realidad que debemos asumir que no es de futuro, sino que ya está aquí. Negarlo es peligroso. Las instituciones debemos ir a una en la aplicación de medidas. En la Mancomunitat estamos para buscar consensos, coordinarnos y ofrecernos para que, ante un fenómeno así (dana), las consecuencias no sean tan dolorosas", ha remarcado. Y ha abogado por trabajar de la mano de la ciencia frente al negacionismo.

A su juicio, la colaboración de las instituciones será "clave" en la prevención y recuperación de la comarca afectada por la dana. Y se ha centrado en el trabajo psicológico, emocional: "Cada 29 tenemos un recuerdo, una imagen, un ruido que nos recuerda a lo que pasó ese día. Pido, sobretodo, trabajar la parte emocional", ha remarcado.