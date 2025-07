Una antigua discoteca de Benetússer será un espacio comunitario a prueba de catástrofes

La antigua discoteca de Benetússer, que anteriormente fue una emblemática fábrica de licores en este municipio de l'Horta Sud, se convertirá en un espacio comunitario, de emprendimiento, cultural y a prueba de futuras catástrofes. El edificio, que estaba abandonado antes de la dana y que sufrió graves consecuencias después de ella, ha sido adquirido por la Fundació Horta Sud y será restaurado por la fundación Princesa de Girona con el objetivo de transferir la gestión al tejido asociativo para generar espacios de emprendimiento social y cultural en la comarca.

Así lo han confirmado a este diario fuentes de la fundación Princesa de Girona, que han señalado que esta es una de las cuatro líneas de proyectos que llevan en marcha en la zona cero de la dana en la comarca de l'Horta Sud para revitalizar el tejido asociativo, social y cultural tras la catástrofe.

La Fundación Horta Sud y la de Princesa de Girona se unen en este proyecto conjunto para involucrar al tejido asociativo de la comarca y dar pie a imaginar una nueva etapa de proyectos comunitarios. De hecho, hace unos días, ambas fundaciones organizaron una jornada participativa para entidades sociales para poner en común ideas y propuestas para dar forma al nuevo centro comunitario.

Imagen de la primera sesión participativa, en la que también participó el arquitecto Daniel Millor, premio Princesa de Girona Social 2024. / L-EMV

"La dana evidenció que las entidades sociales son esenciales para canalizar la solidaridad, pero también que hay que estar más preparadas, conectadas y organizadas. Por eso, es necesario continuar trabajando en la creación de una red de asociaciones en l'Horta Sud que funciones todo el año y disponga de espacios comunitarios, compartidos y resilientes".

"Una herida social que hay que curar en comunidad"

Todo este proyecto se inicia con la actuación de la fundación Horta Sud a partir de la catástrofe de la dana. La entidad realizó un primer diagnóstico del estado del tejido asociativo comarcal tras la barrancada, con una inversión de 1,5 millones. A los cinco meses realizan un segundo diagnóstico para saber cómo están las entidades. "Nuestra preocupación es la reconstrucción social de los municipios afectados a través del movimiento asociativo. Es una herida social, la de la dana, que hay que sanar de forma comunitaria, no solo individual, a partir del movimiento asociativo", explican desde esta entidad comarcal.

En este segundo diagnóstico, de hecho, se alerta de que muchas asociaciones se han quedado sin local o no van a poder hacer uso de él y surge la necesidad de un local compartido. A partir de ahí, nace la sinergia con la fundación Princesa de Girona, que también trabajaba con esta idea de reconstrucción social para pensar en un espacio comunitario que dé respuesta a las nuevas necesidades. Lo primero, tenía que estar en la zona cero, en una población céntrica y que englobara a la comarca: se eligió Benetússer.

Primera jornada participativa sobre el espacio comunitario. / L-EMV

A partir de la compra del local, se convocaron a las asociaciones para pensar a qué necesidades tendría que dar respuesta este local. "Más allá del local, queremos crear una red de entidades, no solo de espacio, sino de asociaciones que tengan relación entre sí, compromiso, por si vuelve a pasar alguna catástrofe puedan coordinarse. La resiliencia frente a las catástrofes se prepara, no se improvisa, eso hemos de hacer", explica la Fundació Horta Sud.

Cuando la dana arrasó con todo, las asociaciones fueron las primeras que se organizaron, pues tienen el hábito de hacerlo, para dar respuesta a la catástrofe y todo el conocimiento que se ha generado, quieren ahora sistematizarlo en el espacio comunitario.

"Todo está por construir, pero tenemos que estar equipados y preparadas por si viene una catástrofe"

¿Qué funcionó? ¿Qué faltó? "Queremos buscar manuales, procedimientos, construir una red que se ha de afianzar con los años, ponerla en marcha. Una red efectiva, afectiva, con la que se puedan ensayar procedimientos y mecanismos, así como para afianzar herramientas para afrontar una catástrofe. Todo está por construir, pero tenemos que estar equipados y preparadas por si viene una catástrofe", completan desde la fundación comarcal.

Radio, acumuladores de energía y espacio de alimentación

Saber qué ha faltado y qué hay que implementar es ahora el objetivo para construir un espacio para todos, todas y que sea también un refugio para futuras situaciones de emergencias. En ello está la Fundación Horta Sud, que está encuestando a 400 jóvenes para saber qué ha faltado y ya se apuntan algunas cosas. "Los espacios tendrán que replantearse, se necesitarán herramientas de comunicación y en ese sentido una de las posibilidades es una emisora de radioaficionados que tenga varios puntos en la comarca; walkie-talkies; placas solares; acumuladores de energía; espacios para poder dar alimentación y ser un lugar de solución habitacional".

Para este último punto, dicen desde la fundación, "no tenemos ningún albergue en la comarca, pero planteamos la posibilidad de dar respuesta habitacional a una catástrofe puntual, no tiene por qué ser una dana, sino un incendio, un vendaval, el derrumbe de un edificio, o simplemente un espacio para albergar a personas que vengan a hacer voluntariados ambientales, por ejemplo. No sabemos hasta dónde llegaremos, pero lo importante es la construcción de una red asociativa que se mantenga en el tiempo", dicen.

Próximamente, se realizará una segunda sesión de participación para hablar de gobernanza, la gestión del espacio junto a las asociaciones que se han mostrado más interesadas. En la primera cita, había representación de unas treinta entidades de l'Horta Sud.