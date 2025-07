Compromís y el Verds rompen su coalición en Silla

Els Verds y Compromís han decidido llevar caminos separados en Silla. Ambas formaciones lideradas por Jaume Navarro y Raquel Sánchez decidieron unirse bajo las siglas Acord per Guanyar y concurrir conjuntamente a las pasadas elecciones de 2023, obteniendo dos concejales aunque sin formar parte del gobierno, en manos del PSPV con mayoría absoluta.

Sin embargo, esa unión bajo unas mismas siglas no se ha evidenciado a lo largo de la legislatura, donde en los plenos se mostraba que ambos concejales seguían trabajando por su cuenta, con mociones con sello distintivo y sin hablar con una sola voz.

Ha sido esta forma de trabajar, y no ningún conflicto en concreto, el que ha hecho que las asambleas locales de cada partido, por una parte Compromís y por otra Els Verds, decidieran no concurrir conjuntamente en las próximas elecciones y por tanto romper ya la coalición, para que así cada edil tenga su propio espacio visible de cara a los próximos comicios.

Según la Ley, no se puede romper una coalición con representación en el pleno, y es por eso que se ha acordado que sea Jaume Navarro, de Els Verds, el que haya solicitado a la secretaria pasar al grupo de No Adscritos. Mientras que Raquel Sánchez seguirá como portavoz de Acord per Guanyar. Una decisión de la que se debe dar cuenta al pleno y que seguramente entrará como punto del orden del día en la última sesión antes de las vacaciones, que será el martes 29 de julio.

Comunicado de Els Verds de Silla. / L-EMV

Además de informar ala secretaría, hace unos días El grupo Els Verds emitió un comunicado a través de sus redes sociales, donde informaba de la decisión de romper la coalición. "Desde Els Verds de Silla, queremos comunicar que finalizamos la coalición con la formación Compromís con la cual concurrimos a las últimas elecciones municipales. Agradecemos el tiempo compartido y todo aquello positivo que se ha podido construir en conjunto, pero creamos que ha llegado el momento de tomar caminos diferentes. Y lo hacemos desde el respeto y con plena responsabilidad", reza el escrito.

La formación, del mismo modo, da a entender que se presentará las próximas elecciones en solitario y que precisamente tiene dos años para trabajar en el objetivo de conseguir votos que le permitan tener una representación en el gobierno. "Continuamos con un objetivo muy claro: seguir siendo la voz de la gente, llevar iniciativas útiles y valientes y construir una alternativa real para nuestro pueblo", explican.

"No fluye"

Compromís no ha hecho comunicado, ya que su portavoz, Raquel Sáchez, prefiera explicar la decisión en el pleno donde se de cuenta del paso de Jaume Navarro a No Adscritos, pero sí ha expresado a Levante-EMV que se trata de una decisión que no surge "desde ningún conflicto en particular" sino que corresponde a "diferentes dinámicas de trabajo". "Las asambleas decidieron que era mejor concurrir por separado a las próximas elecciones "no solo por el bien de los colectivos sino también por el de los vecinos" , y aclara que desde el primer momento, tanto Jaume como ella se han tratado con respeto y así seguirá siendo. "Simplemente la relación no fluye como debería y por eso se ha decidido seguir por caminos separados", concluye.