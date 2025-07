El PSOE abandona el pleno de Torrent

Nuevo función del circo mediático en el que se ha convertido el pleno de Torrent. En esta ocasión, el PSOE ha abandonado esta tarde la sesión plenaria, justo después de la votación y cuando la alcaldesa Amparo Folgado iba a intervenir a modo de cierre. Los socialistas achacan su marcha por "el veto impuesto por el Partido Popular y Vox a las enmiendas presentadas por el PSOE, que tenían como objetivo garantizar las subvenciones deportivas para la temporada 2025-2026".

El pleno, de carácter extraordinario, debatía la modificación del Anexo de Subvenciones Nominativas correspondiente al ejercicio 2025, en el ámbito de la Fundación Deportiva Municipal (FDM). Esta iniciativa, promovida por el equipo de gobierno y previamente respaldada por la Junta de Gobierno Local, responde a la voluntad del consistorio de seguir apoyando de manera decidida y planificada a los clubes, entidades y eventos que vertebran el tejido deportivo de la ciudad.

Pero tal como sucediera en el pleno de la pasada semana, donde se aprobó solicitar un crédito de 6,9 millones para actuaciones urgentes, la oposición ha denunciado que las enmiendas presentadas no fueron debatidas ni votadas en la comisión informativa previa. Tampoco en el pleno. “Es una vulneración flagrante del Reglamento Orgánico del Pleno y de los derechos de los grupos municipales”, denunció el portavoz, Andrés Campos, que añadió que "se ha cercenado el derecho de los concejales a ejercer su función representativa, sino que se ha faltado al respeto a todos los clubes y entidades deportivas de Torrent. El gobierno de PP y Vox los ha dejado tirados a las puertas de iniciar una nueva temporada sin subvenciones”.

Las enmiendas del PSOE

Entre los reconocimientos nominativos que el PSOE proponía incorporar figuraban ayudas directas para deportistas o entidades como Marcos Ruda, el Nou Bàsquet Torrent, el Torrent CF, el Torneo Internacional de Baloncesto ‘Memorial Pascual Chuliá’ o el Club de Atletismo Torrent. Además, se planteaba destinar partidas para cubrir los premios a los deportistas de élite de los años 2024 y 2025, así como subvenciones de concurrencia competitiva para la temporada 2025-2026.

“El gobierno municipal ha actuado con prepotencia y desprecio institucional, aprobando unas subvenciones caducadas y evitando deliberadamente que los clubes puedan planificar con garantías su próxima temporada”, ha señalado Campos, quien ha lamentado una actitud autoritaria para impedir el debate y la votación de propuestas legítimas de la oposición.

También el portavoz de Compromís-EU-Podem, Xavier Martí, aseguró "entendemos porqué venimos a este pleno si se ha incumplido el reglamento del pleno de no votar las enmiendas". En este sentido, instó a que "conste en acta escrita esa anomalía", que "no conozco que se haya producido antes". Por tanto, "en estas condicionaes no se debería ni votar".

Enganchón con el secretario

El PSOE fue mucho más allá y trató de que se votarán los votos particulares que presentó. Se trata de un mecanismo para debatir y votar las enmiendas que hayan sido rechazadas, pese a que estas no fueron ni votadas. El secretario del pleno, que se jubila esta semana, determinó que no podían votarse esos votos particulares al ser idénticos a las enmiendas. Los socialistas, en palabras de Andrés Campos y Edu Gómez, que las enmiendas pueden ser valorables "pero no el procedimiento", dando a entender que deberían someterse a votación esos votos y que el secretario "tiene que garantizar el cumplimiento del reglamento" y "no valorar el contenido".

Finalmente la votación contó con el respaldo del PP, Vox, PSOE y el concejal del grupo de no adscritos Guillermo Alonso del Real y la abstención de Compromís. Cuando la alcaldesa Folgado iba a valorar, como hace siempre al final, lo aprobado, el concejal socialista Edu Gómez hizo el ademán de levantarse, dando por concluida la sesión. La alcaldesa le dijo que no había acabado la sesión y Gómez se revolvió: ·"Si usten de reseta el derecho de los concejales, nosotros no vamos a aguantarla, cuando ya hemos votado a favor", espetó. En su marcha, sentenció: "Por favor, que no nos tomen el pleno". A Gómez le siguieron el resto de concejales socialistas.

La alcaldesa lamentó que "el respeto democrático por parte de lagunas personas se ha perdido, sinceramente".

Las ayudas aprobadas

Las ayudas aprobadas contempla un conjunto de subvenciones directas a clubes y deportistas locales, con una dotación global de 462.000 euros, distribuidos en cinco convenios de colaboración destinados a impulsar tanto el deporte base como las competiciones de alto nivel que se celebran en el municipio. Estas ayudas nominativas responden al compromiso del Ayuntamiento con el fomento de la práctica deportiva y la promoción de valores como el esfuerzo, la convivencia y la vida saludable.

En paralelo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrent, ya está trabajando en la planificación de las subvenciones correspondientes a la temporada 2025-2026, que se activarán tan pronto como la Fundación Deportiva Municipal disponga del crédito adecuado. Este enfoque garantiza una gestión responsable y rigurosa de los recursos públicos, adaptada a las limitaciones derivadas del actual escenario de prórroga presupuestaria, pero con visión de futuro y plena voluntad de dar respuesta a las necesidades de clubes, deportistas y entidades de la ciudad.