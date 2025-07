Atacan otra sede del PSPV, esta vez en Picanya

Una nueva sede del PSPV sufre ataques vandálicos. La oficina del partido en Picanya ha amanecido con un grafiti en su fachada bajo el lema de "puteros". Se suma así a la lista de ocho sedes valencianas del partido que ya han sido vandalizadas en los últimos meses. La última fue la propia sede del partido en la Comunitat Valenciana, en la ciudad de València.

El partido, que además tiene la alcaldía del municipio de l'Horta Sud, ha denunciado los hechos en sus redes sociales. Afirman que "delante del fascismo, ni un paso atrás" y que "Picanya es un pueblo de convivencia y tolerancia, donde el odio y la irracionalidad no tienen cabida".

Un hecho "totalmente antidemocrático"

Josep Almenar (PSPV), alcalde de la localidad, recalca que este tipo de actos son "una falta de respeto a la gente que se dedica a la política" y que sucesos como este demuestran que "tenemos cosas muy extremas que hay que solucionar", poniendo de ejemplo los hechos acontecidos en la localidad murciana de Torre-Pacheco, y que "este vandalismo dice muy poco a favor de las personas que lo hacen".

El jefe del consistorio también afirma que piensa que la responsabilidad de estos hechos la tienen la mismas personas que vandalizaron hace poco la sede de Compromís en la misma localidad.

Por su parte, Guillem Gil, portavoz de Compromís en Picanya, denuncia los hechos y asegura "estar a disposición de lo que el partido socialista picanyero necesite". El edil valencianista condena el ataque y asegura que en Picanya "llevan ya semanas con ataques en las redes sociales y ahora en las propias sedes políticas".

Gil, habla también de la preocupación que sienten ante "el auge de la extrema derecha en Picanya, donde no hay cabida para la gente que siembra el odio". "Quien no vino a limpiar durante la dana, que no venga ahora a ensuciar nuestro pueblo con ataques, bulos y odio", zanja el concejal de Compromís.

Ataques tras el "caso Cerdán" y el "caso Ábalos"

Estos ataques a los socialistas se han presenciado en los últimos meses tras los polémicos casos de Santos Cerdán, exsecretario del PSOE, condenado por tráfico de influencias, y José Luis Ábalos, exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por el PSOE, investigado por formar parte de una presunta organización criminal.

Este último se ha visto también envuelto junto a Koldo García, su asesor político, en conversaciones donde se aludía a la prostitución de diversas mujeres, algunas de las que luego se les colocaba en puestos de trabajo en empresas privadas.

Estos escándalos han salpicado gravemente al Partido Socialista y han terminado suscitando en diversos ataques como este útlimo en la localidad de Picanya.