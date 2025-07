ERTE, reubicación en Utiel y afectados por la dana: los trabajadores de Campofrío Torrent piden empatía

Campofrío anunció el pasado 25 de junio la nueva ubicación de la fábrica de Torrent, que quedó totalmente arrasada por la dana del 29 de octubre de 2024. La multinacional de alimentación apostó nuevamente por la Comunitat Valenciana y comunicó a los más de 350 trabajadores que se construiría en Utiel. Esta noticia fue bien recibida por algunos empleados que temían que la empresa se trasladase fuera de la provincia de Valencia, pero la distancia entre ambas ubicaciones también puso de manifiesto el malestar de otros trabajadores.

El delegado sindical de USO Campofrío Torrent, José Manuel García, y la delegada a nivel estatal, Amparo Pruñonosa, afean a Amparo Folgado, la alcaldesa de Torrent, que "no ha hecho prácticamente nada" para que la fabrica se vuelva a construir en la ciudad. "Nos sentimos decepcionados porque ni siquiera nos ha atendido. Hemos pedido reunirnos con ella en numerosas ocasiones y no nos recibe", manifiesta García. "No se ha interesado por los casi 400 empleados, solo se ha reunido con la empresa", añade. En este sentido, el consistorio recuerda que dio facilidades y ofreció varias alternativas, dentro de sus posibilidades, para que la actividad siguiera en la capital torrentina.

Asimismo, explican que además de la nueva ubicación, se suma la incertidumbre de unos trabajadores que tienen que estar aproximadamente 24 meses de ERTE y que muchos de ellos son afectados por la dana. "Mucha gente vive en la zona cero y lo han perdido todo, por eso pedimos más empatía", declara el delegado. Por ello, lamentan que tras ocho meses de de negociaciones no hayan encontrado un terreno en Torrent.

Ayudas a los trabajadores en ERTE por la dana

Por otra parte, reclaman las ayudas que la Generatitat Valenciana, bajo el liderazgo de Carlos Mazón, prometió a los trabajadores en ERTE de la dana, con una cuantía de 360 euros, pero que en Campofrío "todavía hay gente esperando el cobro". Sin embargo, la relación con la empresa la valoran "positivamente" ya que les han mejorado el ERTE y ha ayudado a empleados que perdieron sus casas por la barrancada gracias a una iniciativa en la que trabajadores de otras plantas de Campofrío en España donaban parte de su sueldo a las personas afectadas y la empresa también aportaba esa misma cuantía en cada caso.

La fábrica de Campofrío en Torrent tras la dana. / L-EMV

Sin embargo, el Ayuntamiento de Torrent explicó que durante todo este tiempo sí que ha estado trabajando para que la empresa se mantuviera en la ciudad, aunque fuera en otro punto: "hemos barajado todas las posibilidades dentro de la localidad". Y es que la actual nave está en zona inundable, concretamente sobre el barranco de Pequé, un afluente del barranco de l'Horteta. De ahí que tras la barrancada del 29-O la empresa alimenticia sufriera graves y cuantiosos daños y buscara alternativas dentro de Torrent donde una posible futura avenida no impactara sobre Campofrío. "A pesar de este trabajo conjunto con la dirección de la planta para buscar soluciones, no ha sido posible la reubicación de la planta" dentro de la capital torrentina, según admitieron fuentes municipales.

Según fuentes del grupo Sigma, empresa a la que pertenece Campofrío, la implantación de la instalación en Utiel favorecerá la conectividad logística y permitirá aprovechar una mayor cercanía a centros de distribución y a industria auxiliar del sector agroalimentario. La futura planta estará dotada de tecnologías y procesos de última generación, e incorporará medidas de reducción de impacto medioambiental, como la instalación de paneles solares o la transformación de residuos en biogás, entre otras.