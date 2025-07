Reapertura MN4: "Es nuestro trabajo, nos sentimos como en casa y ha sido muy emocionante volver"

Hoy ha sido un día muy especial para los vecinos y vecinas de l'Horta Sud. El centro comercial y de ocio MN4 de Alfafar ha vuelto a abrir sus puertas 8 meses y medio después de la dana del 29 de octubre de 2024. Esa tarde, el complejo estaba abierto y muchos trabajadores pasaron allí la noche. Desde el viernes, empleados de las diferentes tiendas han estado poniendo a punto los establecimientos para poder abrir y hoy, por fin, vuelven a casa.

"Es nuestro trabajo, nos sentimos como en nuestra casa y volver ha sido muy emocionante", expresa Cristel, una de las trabajadoras que hoy vuelve a sonreír, entre lágrimas de emoción, por volver a su día a día en su puesto de trabajo. Otra trabajadora, Azul, comenta que tras la dana, la firma en la que trabaja les reubicó en otras tiendas de València, pero que "no era lo mismo, porque en el MN4 estamos como en familia". Tras lo vivido en el día de la dana, muchos trabajadores han estado de baja laboral y, ahora, recuperan su rutina con ilusión.

MN4 Alfafar vuelve a abrir sus puertas 8 meses después de la dana / Miguel Ángel Montesinos

Otros trabajadores todavía no han podido volver, ya que aún hay tiendas que no han abierto, concretamente algunas de las que se encuentran en la planta baja. "Ahora, después de abrir, nos quedan entre seis y nueve meses de mucho trabajo, tanto en las tripas del recinto, que es lo que no se ve, como para volver a abrir todos los locales", explica Toni Martí, uno de los hijos de los fundadores y gerente. Y es que MN4 no es un centro comercial al uso, no hay un gran fondo detrás de este gran establecimiento, sino que se encuentra la familia Martí Navarro y sus 4 hijos (MN4), una pequeña empresa familiar de Catarroja.

Esta peculiaridad les ha llevado a estar cerrados durante todo este tiempo por la inversión que han tenido que hacer, de más de 10 millones de euros. Además del esfuerzo económico, se suma que las instalaciones técnicas se encuentran en el sótano -2 al cual no pudieron entrar a retirar el lodo hasta el 31 de enero. "Quiero agradecer a todas las personas que han ayudado para que la reapertura sea posible, sobre todo a los bomberos que, sin su ayuda, no podríamos haber salido hacia delante por la cantidad de agua y barro que teníamos", destaca Antonio Martí, fundador de MN4.

Toni Martí, gerente de MN4, durante su intervención en la reapertura del centro comercial. / Miguel Angel Montesinos

No obstante, más allá del trabajo que todavía queda por hacer para reabrir al 100 %, el centro comercial ha acogido dos nuevas tiendas (Midia y Uniqs) y un nuevo restaurante (Dom Blinders) inspirado en la exitosa serie Peacky Blinders. El que más ha sorprendido a los clientes, que no se han querido perder esta cita, es "Uniqs" el único local en Valencia que vende productos de la marca Shein. "Soy de Sedaví y tenía muchas ganas de que abriera ya y darle un poquito de vida a la zona. Sobre todo tenía ganas de ver las nuevas tiendas que han puesto, estamos contentos", declara Pilar, una de las personas que han asistido a la inauguración y que no ha dudado en subir rápidamente a la primera planta para descubrir esta tienda.

Punto de reunión

"Los centros comerciales han cambiado, no son espacios solo para comprar, son espacios para pasar el tiempo, divertirse, reunirse, socializar y no podíamos cerrar las puertas para toda esta zona de l'Horta Sud, tan afectada por la dana", afirma Toni Martí. De este modo, las familias, amigos, personas mayores y jóvenes que pasaban su tiempo libre en este centro comercial, ya pueden volver a hacerlo, pasando tardes de compras, en sus restaurantes, viendo una película en los cines o yendo a jugar a los bolos. Su cercanía con la zona urbana de Alfafar, Benetússer, Massanassa o Sedaví hace que muchos jóvenes acudan andando a MN4.

Clientas visitan la nueva tienda Uniqs que comercializa productos de Shein. / Miguel Angel Montesinos

Asimismo, durante el acto de inauguración Toni Martí ha relatado que "no sabe si serán capaces de sacar una lección como sociedad de todo lo que ha pasado, pero con esfuerzo, sacrificio y trabajando todos juntos es como se sale hacia delante y así hemos funcionado". Además, ha reconocido la labor de todas las personas que han trabajado por la recuperación de MN4: "no es solo una cosa nuestra, nosotros somos la cabeza visible, pero todos los equipos de seguridad, mantenimiento, limpieza y equipos externos, así como los arrendatarios, se han volcado en el centro comercial, incluso más de lo que se les puede exigir".

Ahora, este centro comercial inicia una nueva etapa en sus 20 años de historia, que precisamente cumplió este aniversario el 27 de octubre de 2024, dos días antes de la dana. El 17 de julio, sin duda, quedará marcado en el calendario de esta familia de l'Horta Sud.