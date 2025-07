Torrent homenajea la música de Moros y Cristianos con un libro

Torrent ha presentado el libro "Música Festera a Torrent", una obra inédita que recoge, analiza y pone en valor el patrimonio musical vinculado a las fiestas de Moros y Cristianos de la ciudad. El acto, celebrado en la Sala Cívica de l'Antic Mercat, congregó a cerca de 300 personas y contó con la presencia de numerosos compositores, cargos festeros, miembros de la corporación municipal y representantes del mundo cultural torrentino.

Este nuevo libro, escrito por el profesor y divulgador musical Bernardo Mora-Fandos, supone el tercer volumen de la colección "Gran Torrent", impulsada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrent. La colección tiene como objetivo la preservación, investigación y difusión del patrimonio cultural de la ciudad.

Presentación del libro "Música Festera a Torrent" / Ayuntamiento de Torrent

El acto fue presentado por el concejal de Cultura, Aitor Sánchez, quien agradeció la gran acogida del público y explicó el origen de esta obra. Según relató, la idea surgió durante las pasadas fiestas patronales de 2024, en una sesión del ciclo cultural "Shhcúchame!" impartida por el propio Mora-Fandos. Fue entonces cuando se planteó la necesidad de recoger en un único volumen todas las composiciones creadas por músicos torrentinos, o dedicadas a comparsas, filaes y cargos de la ciudad, desde que comenzaron las fiestas de Moros y Cristianos en 1987.

Una obra completa

La obra recoge un total de 37 composiciones, entre ellas 16 marchas moras, 18 marchas cristianas y 3 piezas especiales, ordenadas cronológicamente desde "Hospitalaris", compuesta en 1999 por José María Bru, hasta "Vuestra Merced", la más reciente, obra de Francisco Carratalà Martínez y dedicada a la capitana cristiana de 2025, Merce Mora, de la Filà Ballesteres.

Bernardo Mora-Fandos ofreció un completo recorrido por estas piezas, explicando su contexto, características musicales y significado dentro del ámbito festero. "Cada composición lleva asociada una historia, un abrazo, una lágrima o una victoria. La música festera no es un complemento, es un pilar fundamental de nuestras fiestas", subrayó el autor. También reivindicó la autoría local como una seña de identidad, destacando que estas obras no son melodías heredadas o adaptadas, sino composiciones originales creadas ex profeso para Torrent y sus festeros.

El libro incluye, además, fichas técnicas, análisis musicales, fotografías y comentarios de los propios compositores, lo que permite al lector adentrarse en cada pieza y comprender su valor artístico y emocional. Se trata de un trabajo de documentación y análisis minucioso que pone en valor no solo la música, sino también el esfuerzo y el talento de los músicos torrentinos.

Libro "Música Festera a Torrent" de Bernardo Mora-Fandos / Ayuntamiento de Torrent

Uno de los momentos más destacados de la presentación fue la desde Estados Unidos con el investigador Daniel Català, autor del artículo "El batec sonor de Torrent: valor social i cultural de la música en les festes de Moros i Cristians", incluido en el libro. Este trabajo, realizado junto a Blanca de Miguel Molina, María de Miguel Molina y Conrado Carrascosa López, todos ellos integrantes de un equipo de la Universitat Politècnica de València, aborda el papel vertebrador de la música festera en la construcción de comunidad y pertenencia. Català agradeció al Ayuntamiento de Torrent, y especialmente a la alcaldesa Amparo Folgado y al concejal Aitor Sánchez, el apoyo a esta iniciativa, y reivindicó seguir avanzando en la profesionalización del ámbito festero-musical.

El público también pudo disfrutar de la participación de dos destacados compositores torrentinos: Víctor Pradillo y Francisco Carratalà, quienes compartieron con los asistentes el proceso creativo de algunas de sus composiciones. Ambos desgranaron sus obras, explicando los motivos que las inspiraron y permitiendo que se escucharan fragmentos de las mismas, en un ejercicio didáctico.

Uno de los momentos más emotivos del acto fue cuando se mencionaron los nombres de todos los compositores que han contribuido al legado musical festero de Torrent, muchos de los cuales estaban presentes en la sala. El público dedicó una gran ovación a los músicos torrentinos ya fallecidos, Francisco Andreu Comos y José Ribera Tordera, en un homenaje sincero y cargado de emoción.

Una tradición dispuesta a quedarse

La clausura del acto corrió a cargo de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, quien elogió el trabajo de Bernardo Mora-Fandos y agradeció el esfuerzo de todos los compositores que han hecho posible este libro. Folgado animó al concejal de Cultura a dar un paso más y promover la publicación de las 37 piezas musicales en formatos actuales que permitan su difusión y escucha entre los torrentinos. "Nuestra música festera es parte de nuestro patrimonio, nos representa, nos une y emociona a todas las generaciones. Es una labor fantástica la realizada para recopilarla toda y darla a conocer", afirmó la alcaldesa.

Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent, en el acto de clausura del evento / Ayuntamiento de Torrent

El acto concluyó con el reparto gratuito de ejemplares del libro y una sesión de firma de libros por parte del autor y los compositores presentes. La jornada terminó con una foto de grupo junto a los ejemplares, símbolo de una ciudad que se enorgullece de su música, su fiesta y su gente.

Entre los asistentes destacaron los cargos festeros de este año: el presidente de la Federación de Moros y Cristianos de Torrent (FMCT), Xavi Santamaría; el capitán moro, Christian Triguero; la capitana cristiana, Merce Mora; el alférez moro, Pau Bermell, y el alférez cristiano, Julio Palop. También estuvieron presentes numerosos concejales y representantes de asociaciones culturales y musicales locales como la Unió Musical y el Círculo Católico, que vivieron con entusiasmo un acto que ya forma parte de la historia cultural y festera de Torrent, celebrado a las puertas de las fiestas 2025.