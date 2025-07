La Pobla pide a la Generalitat recuperar la parada de autobús en el centro de la playa

Los vecinos y vecinas de la Pobla de Farnals han sufrido la eliminación de la parada situada en la Plaça Corts Valencianes, de la línea de autobús 112-A que une El Puig con València. Esto ha hecho que se vean obligados a hacer servir las paradas ubicadas en la Avenida de la Mar, en concreto la situada en el número 3, conocido como la de los pescaditos por un merendero cercano, que además se encuentra en término municipal del Puig.

Los vecinos relatan que ahora la única parada que tienen disponible está a las afueras del barrio en lugar de en una zona residencial como estaba antes, donde se encuentran el puerto deportivo, más de 6900 apartamentos y dos hoteles, que requirieron de un servicio apropiado. El alcalde, Enric Palanca, ha explicado que "ya se lo han comunicado en varias ocasiones a la Generalitat Valenciana, de quien depende la ATM".

En ese sentido, el primer edil ha presentado varios registros de entrada solicitando la necesidad de recuperar la parada en la plaza Corts Valencianas, que sí está operativo para el viaje de ida desde València, pero no para el de vuelta, no solo por la proximidad, sino también por la falta de accesibilidad y de sombra, y el peligro que conlleva la parada situada en Camí de la Mar.

Falta de sombra en la nueva parada de bus para los habitantes de la Pobla de Farnals / Ayuntamiento de Pobla de Farnals

"Está en un lado de la carretera donde la marquesina se queda infinitamente pequeña para la cantidad de gente que acude. Eso hace que los usuarios esperen al autobús en la acera de enfrente y que cruce muchas veces deprisa una de las vías más transitadas de la Pobla, utilizada tanto para ir al Puig como para salir hacia la autovía", explica Palanca, quien añade la peligrosidad que conlleva para las personas con movilidad reducida.

Generalitat cree que es más óptima la actual parada

"Por eso no entendemos por qué no hacen uso de la parada de Cortes Valencianas, con doble marquesina y completamente accesible, y que ya se utiliza para el viaje de ida". Y aunque la Generalitat les ha contestado que es inviable recuperar la parada, "porque es más óptima para el servicio" la que está situada en Camí de la Mar, "el Ayuntamiento de La Pobla de farnals va a seguir insistiendo porque está claro que no piensan en las personas".

Limpieza entre municipios

La ATMV también "amenazó" a La Pobla de eliminar la parada de Cortes Valencianas de ida si no colocaba bolardos en una de las calles, donde el estacionamiento de vehículos impedía el giro del bus, y el consistorio lo hizo. "También nos pidió que por la escasez de marquesinas en Camí del Mar, colocáramos más sombra, lo que demuestra un gran desconocimiento porque no es nuestro término municipal, sino del Puig".

Este es otro de los problemas, ya que aunque está en otro municipio, las paradas son usadas por los vecinos de la Pobla de Farnals. Esto ha provocado que el consistorio haya decidido limpiar los apeaderos a petición del consistorio del Puig, que no tenía en ese momento recursos. Pese a las críticas de algunos vecinos, Palanca defiende la colaboración entre poblaciones: "los ayuntamientos nunca tendremos inconvenientes en ayudar-nos, gobierne quien gobierne".