Adif sigue adelante con su alternativa al paso a nivel de Alfafar-Sedaví

Adif sigue adelante con su eliminación del paso a nivel de Alfafar-Sedaví mediante la alternativa de un paso subterráneo ciclopeatonal y el desvío de tráfico por el conocido puente de Sociópolis. La entidad, tal y como ha adelantado la Ser, ha confirmado que ha sometido a información pública el proyecto, con la publicación del anuncio oficial de bienes y servicios que se verán afectados, en cuanto a término de expropiación ha iniciado el trámite de información pública, a efectos de expropiaciones. Trámite previo a la licitación de las obras, que todo parece indicar que será este año, aunque los detalles del proyecto los publicará Adif en un comunicado que enviará a lo largo del día, acompañado de gráficos con la alternativa.

Será ese momento cuando los alcaldes de las localidades afectadas, sobre todo Juan Ramón Adsuara de Alfafar y José F. Cabanes, comprueben si han sido atendidas sus peticiones, o si Adif ha seguido adelante con la pasarela ciclopeatonal que les presentaron hace un año en Madrid yque fue rechazado por ambos, al considerar que el desvío de tráfico por el término municipal de Sedaví no era soportable. Algo que provocó que ambos municipios se unieran en la elaboración de un estudio de tráfico propio elaborado por la UPV, y que fuera remitido a Adif y al Ministerio de Transportes.

Paso a nivel inundado tras la dana. / L-EMV

Zona inundable

No se sabe de momento si se ha incorporado o no este estudio, así como la última reivindicación lanzada desde la Plataforma por el Soterramiento junto a los municipios, demostrando que el aso subterráneo es inviable tras fenómenos como la dana, donde se desmostró que se trata de una zona altamente inundable.

Aunque los alcaldes de los municipios afectados no quieren valorar hasta no ver el proyecto resentado, la realidad es que este anuncio les ha pillado por sorpresa, pues no habían sido informados previamente y ya, al menos desde Alfafar, estudiana acciones para llevar a cabo.