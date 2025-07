"No queremos señalar a nadie, solo queremos vivir tranquilos"

Desde después del covid, una finca del Carrer Nou de Picassent, en el centro histórico de la localidad, tiene 22 viviendas okupadas y se han registrado hasta una treintena de incidencias policiales y 15 avisos a las fuerzas de seguridad de Picassent.

Ante esta situación, los vecinos de la calle exigen al ayuntamiento que "vele por la seguridad de los vecinos", ya que "más allá de los partidos políticos, el ayuntamiento tiene como deber dar servicio a la ciudadanía, tanto de limpieza como de seguridad, entre otros. "No estamos interviniendo contra esta gente", afirma una vecina, "solo queremos que el ayuntamiento tome medidas ante los actos incívicos que suceden".

En un comunicado oficial del Grupo de Vecinos afectados de las Calles Nou, Sant Joan y Gómez Ferrer, los vecinos señalan que "la estrategia comunicativa del Ayuntamiento de Picassent ha tenido una consecuencia directa y peligrosa: ha expuesto públicamente al colectivo vecinal" y que "quieren manifestar el profundo y justificado miedo que sienten ahora los vecinos a sufrir posibles represalias por el simple hecho de haber ejercido su derecho a solicitar la intervención de la administración".

Fiestas y música hasta altas horas de la noche

Los vecinos cuentan que siempre hay altercados en la calle: peleas, fiestas y música hasta altas horas de la noche. "Llamamos a la policía y nos dicen que no pueden entrar, cuando si fuéramos nosotros quiénes hiciéramos eso tendríamos consecuencias, así que queremos que se nos trate a todos por igual". Asegura que en esa calle viven familias y personas que han de trabajar y que "merecen un lugar seguro y digno para vivir".

Edificio okupado del Carrer Nou de Picassent / Ayuntamiento de Picassent

El último altercado tuvo lugar el pasado fin de semana, cuando en un bajo de la calle se celebraba un cumpleaños y personas de la finca "empezaron a lanzar objetos a las personas que estaban en la celebración, además de bajar a enfrentarse a los vecinos". Llamaron a la policía y tuvieron que intervenir. Esta vecina recalca una "falta de preocupación por parte del ayuntamiento" y afirma que "el comunicado que han hecho ha salido porque nosotros nos hemos movilizado".

Entre todos los vecinos están realizando una recogida de firmas para que "el ayuntamiento les escuche" y "hablen con ellos de forma tranquila y sin problemas", ya que lo que ellos quieren es "una solución que no dañe a nadie".

Puerta abierta al diálogo

Otra vecina de la misma calle asegura que lo que quieren no es señalar a nadie, sino que "el ayuntamiento hable con los vecinos y se llegue a una solución". Asegura que "ellos no se han entrometido en ningún momento y que no tienen intención de hacerlo, pero quieren que estas acciones violentas acaben".

Lamenta, junto a otros vecinos, que durante dos años "los vecinos han esperado con base en la confianza legítima que les vincula el ayuntamiento a que el mismo tomara algún tipo de iniciativa para garantizar una mejor convivencia y una mayor seguridad", y que "ante su pasividad es cuando los vecinos han optado por establecer una vía de diálogo respetuosa y abierta a la búsqueda de soluciones para todo el mundo".

"Esto se trata de humanidad". Declara que el ayuntamiento "lejos de atender esta súplica ha preferido hacer declaraciones a la prensa antes que haber atendido directamente a los vecinos con el respeto que ellos solucionaron" y que "entienden que hay personas vulnerables, pero que todos han de vivir en convivencia y respeto".

"Queremos solucionar estas acciones", recalca esta vecina. "No queremos problemas con los vecinos, solo queremos que el ayuntamiento, como entidad, utilice sus herramientas para poder solucionar los problemas que puedan surgir". También destaca que los vecinos quieren abrir un espacio amplio al diálogo, sin violencia y de forma cívica, ya que "así lo sienten y no van a cambiar esa forma de actuar".