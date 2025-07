El PSPV Albal denuncia el uso para fiestas de personal contratado con fondos para la reconstrucción

El gobierno de Albal ha incorporado 52 nuevos trabajadores al consistorio, gracias a subvención de 971.804,37 euros otorgada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social al Ayuntamiento de Albal, destinada exclusivamente a la contratación de personal para la recuperación y reconstrucción de los daños causados por la dana.

Sin embargo, el PSPV Albal asegura que lejos de emplear estos refuerzos en las tareas para las que fueron concebidos, el ayuntamiento los está destinando a labores completamente ajenas a la recuperación. Los socialistas denuncian que los trabajadores incorporados, gracias a esta importante ayuda de casi un millón de euros, están siendo utilizados para gestionar infraestructuras de las fiestas patronales, en lugar de reforzar los servicios de limpieza y reconstrucción de las zonas más afectadas del municipio.

“A estas alturas, muchos barrios de Albal siguen visiblemente dañados. Los restos de barro, polvo y suciedad continúan presentes en aceras, fachadas y espacios públicos. Y sin embargo, los recursos que debían contribuir a solucionar estos problemas están siendo desviados a la preparación y atención de eventos festivos”, dicen.

El consistorio, por su parte, ha querido matizar que se trata de personal muy joven, sin experiencia "que necesita ser formada y por ello debe ir de momento acompañada de personal de la brigada municipal. Esta brigada tuvo que atender una colocación de mesas y sillas en un acto festivo, y como siempre van acompañados también ayudaron ellos. Pero se trata de casos muy puntuales", explican, a la par que lamentan que se ponga el foco en estas contrataciones muy necesarias, "y que por esta denuncia insustancial se pueda poner en el punto de mira esa subvención".

Eliminación de "Albal Incluye"

También, aseguran desde el PSPV, ·el Ayuntamiento no ha destinado ni un solo euro de recursos propios a la reconstrucción". Es más, aseguran que ha eliminado del presupuesto municipal el programa “Albal Incluye”, un plan de empleo local con más de dos décadas de trayectoria y una dotación de 120.000 euros, que durante años ha servido para contratar personas en situación vulnerable y mejorar los servicios municipales.

“La ciudadanía no necesita maquillaje ni propaganda. Necesita soluciones reales. No puede ser que en plena crisis por la dana, con familias que lo han perdido todo y ayudas que aún no han llegado, el equipo de gobierno esté centrando los esfuerzos en el calendario festivo y no en atender la emergencia”.

Sobre este asunto, el consistorio señala que como ya le explicó al PSPV en un pleno, se decidió que era suficiente la subvención de casi un millón de euros llegada desde el Estado, mucho mayor que lo que destinaban a ese plan de empleo, "que al final era para contratar a personas que actuasen en los barrios de la periferia que son los afectados, pero la idea es recuperarlo".

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista anuncia que trasladará esta situación al propio Ministerio de Trabajo y Economía Social, para que se valore si el uso que se está haciendo de esta subvención se ajusta a los fines para los que fue concedida.