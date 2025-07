El PSPV Torrent denuncia que los 6,9 millones de deuda se amortizan con un préstamo

El PSOE de Torrent ha denunciado la última operación de maquillaje financiero del gobierno de Amparo Folgado, que ha anunciado “a bombo y platillo” la amortización anticipada de 6,9 millones de euros de deuda municipal como si se tratase de un logro de buena gestión económica. “Nada más lejos de la realidad. Es un trile contable, un autoengaño institucional, una operación propagandística que solo busca engañar a los vecinos y vecinas de Torrent”, ha sentenciado Campos.

Los socialistas aseguran que, el mismo día que se anuncia la supuesta amortización de deuda, el Ayuntamiento formalizaba un nuevo préstamo por exactamente el mismo importe: 6.900.000 euros. Según Campos, “esto no es gestionar bien, esto es hacerse trampas al solitario. La deuda sigue siendo la misma. No han reducido nada. Simplemente cambian un crédito por otro y pretenden venderlo como un ejemplo de gestión responsable. Lo que hacen es hipocresía presupuestaria”.

Además, el portavoz socialista ha recordado que la operación se hace sin contar aún con un Presupuesto de 2025 aprobado ni presentado, lo que supone “una clara muestra de improvisación y descontrol en la gestión municipal”. “Están jugando con el dinero de todos los torrentinos y torrentinas sin hoja de ruta, sin planificación y con un nivel de irresponsabilidad escandaloso. Torrent merece mucho más que un gobierno que se dedica a vender humo mientras esconde la realidad bajo la alfombra”, ha señalado.

Campos ha recordado que Amparo Folgado ya dejó el ayuntamiento en quiebra en 2015, con una deuda de 66 millones de euros y el nivel máximo de endeudamiento: “Gracias a los gobiernos socialistas conseguimos sanear las cuentas y reducir esa deuda a 29 millones. Hoy, dos años después del regreso del PP y Vox al gobierno municipal, la deuda vuelve a rondar esa cifra. Han tirado por tierra una década de esfuerzo y responsabilidad en tan solo 24 meses”.

El portavoz del PSOE ha citado varios ejemplos del caos presupuestario y de la falta absoluta de planificación del actual equipo de gobierno. “Lo de las palmeras de San Valeriano y Germaníes es sangrante: hace un año que se talaron, preguntaron a los vecinos qué querían plantar, anunciaron en diciembre que pondrían naranjos amargos, y ahora, un año después, aprueban una partida de 350.000 euros para el ajardinamiento… ¡y lo hacen vía préstamo y modificación presupuestaria! ¿Esto es planificación? No. Es pura incompetencia”.

Otro caso flagrante es el del césped del estadio San Gregorio. “Estaba previsto ejecutarse en 2023 y ya tenía su partida asignada. El nuevo gobierno del PP y Vox no movió un dedo. Ahora, con la amenaza de la Federación de dejar al Torrent CF sin campo, se aprueban de forma atropellada 400.000 euros. De nuevo, tarde, mal y a contrarreloj”.

Por todo ello, Campos ha acusado directamente a Folgado y a su equipo de “utilizar el gabinete de prensa municipal como una maquinaria de propaganda partidista, al servicio de una mentira financiera”. “Presumen de amortizar deuda cuando en realidad la están desplazando. Dicen que actúan con responsabilidad cuando ni siquiera tienen presupuestos. Hablan de ahorro mientras firman créditos a ciegas. Lo único que gestionan bien es la mentira”, ha concluido el portavoz socialista.

“La realidad es tozuda: la deuda es la misma, la ciudad está paralizada, las inversiones se improvisan. Folgado y su gobierno PP-Vox no tienen proyecto, no tienen rigor y están condenando el futuro de los torrentinos y torrentinas a base de parches y préstamos. Torrent no puede permitirse estar en manos de quienes ya la arruinaron una vez”, ha sentenciado Andrés Campos.