Un ex edil del PP revela anomalías y presiones en la adjudicación del contrato de prensa de Torrent

El contrato de comunicación institucional del Ayuntamiento de Torrent fue protagonista de la sesión de comisión de investigación de contratos de la dana, a la que ha tenido acceso Levante-EMV. Éste era uno de los temas más esperados, ya que su adjudicación, aunque mucho antes de la barrancada del 29 de octubre, se incluyó gracias a la aprobación de una enmienda socialista en el pleno votada incluida por le propio PP, por toda la oposición y por el tránsfuga de Vox, Guillermo Alonso del Real, uno de los que más ha insistido sobre la presunta irregularidad de esta contratación y que fue una de sus diferencias con el gobierno del PP mientras formaba parte de la coalición de gobierno como primer teniente alcalde.

Cuando PP y Vox ocuparon el gobierno ejercía las labores de comunicación la empresa Virtual Lemon, cuyo contrato expiraba en noviembre. Con la llegada de Amparo Folgado (PP) a la alcaldía, nombra como asesor y jefe de comunicación a José A. González, que gestiona el área primero con Virtual Lemon, y luego con Televisión Popular Mediterráneo, que primero gana un contrato menor y después conisgue la adjudicación hasta la actualidad.

Un proceso de adjudicación que ha estado desde le primer momento en entredicho. Tanto el PSPV, que denunció a Antifraude las posibles anomalías del contrato de prensa, como el tránsfuga que siendo parte del gobierno pidió dejar sobre la mesa de contratación el expediente por disparidad de criterios en la puntuación de las ofertas presentadas, tuvieron en esta comisión como aliado -no se puede decir que inesperado, ya que los tres guardan una buena relación que no han escondido públicamente- al exconcejal del PP, Pepe Maroto, figura clave, puesto que cuando se inició el proceso de adjudicación, una vez que entra PP y Vox en el gobierno, era el concejal de Contratación y Hacienda y además presidente de la Mesa de Contratación.

Maroto, en un acto junto a Folgado, Alonso del Real y Campos. / A.T.

Maroto, en dicha comisión, ante las preguntas de los ediles socialistas José Pascual Martínez, Andrés Campos y Eduardo Gómez, y también del concejal del grupo No Adscritos, Guillermo Alonso del Real que no estaba presente, pero fueron trasladadas por el presidente de la mesa, acabó revelando que el gabinete de prensa y en concreto su jefe, José González, contratado directamente como asesor, intervino en todo el proceso, tanto en el nombramiento de los tres nuevos miembros del Comité de Expertos, cuya renuncia él desconocía, como en la redacción de los pliegos y la valoración final.

"Este personaje es insostenible"

Una “anomalía”, según él, del que informó a la alcaldesa, pero que no pudo parar por las presiones políticas recibidas, “más que con ningún otro contrato”, y que al final provocaron, en parte, su marcha del ayuntamiento: “Yo he intentando siempre evitar a este personaje - e n referencia al jefe de prensa - y he insitido mucho en que todo fuera por la mesa de contratación y que se fuesen cumpliendo los requisitos y todo lo que marca la Ley.Posiblemente eso haya sido el detonante de que yo acabara saliéndome del ayuntamiento, más claro agua, tenía que buscar una salida, y hasta aquí puedo leer. Pero era insostenible, este personaje es insostenible” .

Una versión muy diferente a la que Maroto dio justo hace un año cuando aseguró abandonar el gobierno por “motivos de salud”.

Más allá de su mala relación con el actual jefe de prensa que él mismo manifestó, Maroto, como presidente de la mesa de contratación, - y tras la advertencia del presidente de la comisión Eduardo Gómez de que no estaba obligado a contestar a las preguntas, “ni a decir la verdad”-, reveló varios puntos clave que sí demuestran una injerencia poco habitual en una adjudicación del contrato de comunicación institucional del Ayuntamiento de Torrent.

Valoró no apto a un miembro del Comité de Espertos que luego estuvo

Una de las cuestiones más alarmantes fue su relato sobre la sustitución del Comité Técnico de Valoración, órgano clave encargado de puntuar las ofertas. Maroto aseguró que no fue informado de que los tres miembros inicialmente designados habían renunciado, y que fue el propio jefe de prensa, José Antonio González, quien habría propuesto a los nuevos miembros, entre ellos una persona sin la cualificación profesional anunciada. “Me mandan que entreviste a un inspector de Hacienda ante la presencia de González. Luego me doy cuenta que es notificador, que no tiene mucha idea, y entonces hablé con el jefe de personal, porque este hombre pertenecía al Ministerio de Hacienda como vi en su currículum, y era imposible trasladarle como funcionario del ayuntamiento. Pero para mi sorpresa, luego lo ví en el Comité de Expertos”.

Sobre otro de los asuntos que ya denunció Alonso del Real formando parte del gobierno sobre la puntuación anómala otorgada a las ofertas, fue tajante: “El texto que presentaban las dos empresas era el mismo, pero se puntuó distinto, una con 29 puntos y la otra con 30”. Por eso entiende que el exedil de Vox se negara a votar hasta su aclaración: “y fue ahí cuando me enteré, tal y como denunció Guillermo (Alonso del Real) públicamente en una mesa de contratación, que le había llegado un mensaje por whats app con el informe técnico acompañada por el mensaje ‘así te vale?”, según él escrito por González, y que evidencia una revelación anticipada “de algo que se debía haber tratado en la mesa de contratación”.

Marotó aclaró que solo estuvo presente en las dos de las cuatro mesas de contratación: Niacudí a la primera,quela presidió Sandrafas, ni acudí a la última enla que se daba el contrato de prensa. No acudí a ninguna, no las presidí" , algo que sorprendió a José P. Martínez, quién preguntó los motivos, pero él respondió con un tajante "no fui", dos veces de forma cosecutiva cuando se le reformuló la pregunta.

"Sentía que molestaba"

Del mismo modo, Martínez le preguntó por qué no paralizó la adjudicación si vio tantas anomalías. "No me gustaba como se estaban haciendo las cosas, y ya estaba planteándome irme del ayuntamiento. En la empresa privada estoy acostumbrado a tomar decisiones consensuadas, respaldadas y sin este tipo de presiones. Tenía la sensación de que molestaba", señaló