FGV adecuará los andenes de la estación de metro de Picanya en agosto

La estación de metro de Picanya ha destacado en varias ocasiones por la falta de accesibilidad que hay a la hora de su uso por usuarios con movilidad reducida, como es el caso de Francisco, que denunció las dificultades que se presentan a la hora de utilizar este servicio público.

Desde Metrovalencia se justifican de las comparaciones con la estación de Paiporta recalcando que la estación de metro de Paiporta "quedó completamente destrozada y había que construirla de nuevo", mientras que la de Picanya "no había sufrido prácticamente daños, solo dentro del edificio en los paneles de control y poco más". En Picanya tuvieron que reconstruir parte del andén y cuando comenzaron las pruebas de circulación en junio "se dieron cuenta que había un pequeño desfase de altura" y que "no se pudo solucionar de inmediato", por lo que se harán otras obras diferentes.

Obras de rehabilitación de la estación de metro de Picanya / L-EMV

Recalcan que estas obras están previstas para realizarse en agosto, "aprovechando que hay menos gente", para renovar los andenes de la estación siguiendo el modelo de la estación de Paiporta, con un nivel igual de andén y vagón de metro y que haya más accesibilidad. Apuntan que estas remodelaciones no se han realizado antes por "falta de suministro de material y se dio prioridad a la reapertura de Paiporta".

Esto provoca que durante unas semanas se deberán utilizar "medios alternativos como taxis accesibles o la instalación de una rampa adicional".

Andén de Paiporta como modelo para el nuevo andén de Picanya / FGV

No obstante, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ya invirtió más de cinco millones de euros para mejorar la accesibilidad y la seguridad de 46 pasos a nivel, entre los que se encuentra el de Picanya. Este paso a nivel es del que se quejó Francisco, ya que le hace tener que realizar un camino más largo que le hace pasar por una rampa que no es segura y por un andén por donde no cabe su silla dentro del perímetro de seguridad.

FGV afianza que en el plan de accesibilidad "se eligieron las estaciones según el número de viajeros, aquellas estaciones más concurridas tuvieron preferencia, y luego se fueron incluyendo otras". También confirman que el objetivo es que en un máximo plazo de dos años todas las estaciones estén completas.