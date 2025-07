El secretario del pleno señala al jefe de prensa como autor material del contrato

La Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Torrent continúa destapando los detalles que rodean al contrato de comunicación institucional. Además del ex concejal de PP y presidente de la Mesa de Contratación, José Maroto, también se sometió a los preguntas de los concejales designados, el secretario general del pleno, Fernando Salom Herrero, quien confirmó ante los grupos municipales que fue el jefe de prensa quien definió el contenido y los requisitos del contrato investigado.

«Yo le di forma, pero las características me las daban», declaró Salom al ser preguntado por la redacción de los pliegos del contrato. Aclaró que él desconocía las necesidades reales de un gabinete de prensa y que fue el propio gabinete quien marcó lo que se debía contratar: las funciones, el personal y hasta el importe aproximado.

Ayuntamiento de Torrent. / A.T.

«Pedí: ¿qué tienen que hacer estas personas? Y eso es lo que me dieron», añadió Salom.

El secretario del pleno también señaló que las medidas de control posterior para verificar el cumplimiento del contrato las tiene que realizar el responsable del contrato. Según informó el presidente de la comisión, Eduardo Gómez, en el acuerdo quinto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Contratos del sector público, «se designa responsable del contrato al jefe de la oficina de prensa y Comunicación del Ayuntamiento de Torrent, a quien le corresponderá supervisar la ejecución del contrato y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones a fin de asegurar».

Cuestionado por la abogada

Salom, afirmó, que la abogada del consistorio cuestionó esa decisión: «Yo ya digo que recordaba que en el pliego y en la memoria justificativa se mencionaba a esa persona. El informe que emitió la abogada de la ciudad efectivamente criticaba eso, no lo ponía en tela de juicio, porque legalmente es posible, pero establecía que mejor un funcionario - no un asesor-, porque un funcionario tendría que a lo mejor después informar sobre otras cosas y ya ejerce autoridad, ¿no?, pero no se llegó a modificar en la Junta de Gobierno, se mantuvo el nombramiento», señaló.

Salom también afirmó que no vió las plicas de las empresas, y que tampoco conocía la filtración del informe a Alonso del Real. «No sé ni los nombres de las personas que están en el Gabinete de Prensa en estos momentos. Ni ahora, ni antes. Cuanto más lejos de mi mejor», concluyó. n