El contrato menor de prensa de Torrent se adjudicó con solo cinco días para presentar ofertas

Las injerencias y anomalías en la adjudicación del contrato de comunicación institucional de Torrent que el ex edil del PP, José Maroto, reveló en la comisión de investigación de contratos dana que se está llevando a cabo en la capital de l’Horta a la que ha tenido acceso Levante-EMV, tuvo también su extensión en el contrato menor que se produjo entre la finalización del compromiso con la anterior adjudicataria, Virtual Lemon, y la actual, Televisión Popular Mediterráneo.

Maroto, que abandonó el gobierno justo hace un año y que en esta misma comisión ha revelado que en parte fue por su mala relación con el jefe del gabinete de prensa a raíz de este proceso de adjudicación, puso también sobre el punto de mira este contrato menor previo a la licitación, que se adjudicó a la misma empresa ganadora del actual contrato.

Según el que fuera presidente de la Mesa de Contratación en ese momento como responsable de área de Hacienda, este nuevo acuerdo se tramitó en apenas tres días hábiles, entre festivos navideños, y sin que otras empresas pudieran concurrir con normalidad. «Cuando se acaba el contrato de Virtual Lemon, se hace un contrato menor en el mes de enero. Yo en la primera semana de enero no estoy y entonces yo le digo al Sr. González, que era el jefe de prensa, que si era consciente de que cuando se hace un contrato menor debía tener por lo menos varias ofertas, porque el contrato de los tres primeros meses se lo adjudicó a Televisión Popular Mediterráneo. Y entonces él me da un correo en el que él había pedido ofertas a siete empresas», indica Maroto, quien asegura que y tras ver el correo le extrañó los plazos otorgados.

Levante-EMV

«Me llamó la atención que se hiciera un correo el día 2 para darles hasta el día 8 de enero a las empresas para que presenten sus ofertas. Teniendo en cuenta que el día 6 de enero era día de Reyes. Al final te estás dirigiendo a siete empresas para que te preparen una oferta para un contrato de prensa durante tres días. Evidentemente la única oferta que se presentó es la de la Televisión Popular del Mediterráneo», empresa a la que se adjudicó el contrato menor, y posteriormente el «mayor» que ostenta ahora. Maroto, también confirmó que de esta situación era conocedora la alcaldesa Amparo Folgado.

Sin embargo, ante la pregunta del concejal socialista, José P. Martínez de si conocía si existía una vinculación entre el actual jefe de prensa y la empresa ganadora de la adjudicación, Maroto señaló que «no, conocimiento no tenía».

Uso partidista

Más claro fue en su respuesta, cuando el mismo concejal, le preguntó si creía que el gabinete de prensa había sido utilizado para atacar a la oposición o para hacer una política partidista, el ex edil del PP fue claro: «Hombre, yo creo que sí, claro», además de revelar que tenía injerencia en otros departamentos fuera del de prensa: «No entendía que tuviera que estar él en las reuniones de elaboración del presupuesto con la Oficina Presupuestaria, por ejemplo», indicó. En ese mismo sentido, el concejal de Compromís, Xavier Martí, también preguntó a Maroto si le constaba que el jefe de prensa hubiera propuesto contenidos y sustitutos para un contrato público. El edil asegura que en un documento por escrito "verlo no lo he visto", pero que por ejemplo un miembro del Comité de expertos para valorar la adjudicación del contrato de prensa, era una persona que él previamente había entrevistado para un puesto en el ayuntamiento, ante la presencia del jefe de pensa, y del que no recomendó su contratación, "eso no hay por donde cogerlo", concluyó.