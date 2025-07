Acordonan el edificio de Lloma Llarga por desprendimiento en la fachada y desalojan el garaje

Los más de noventa vecinos y vecinas que viven de alquiler en un edificio del barrio de Lloma Llarga, en Paterna, están pasando por un sinfín de adversidades. Después de que el pasado 15 de julio denunciaran que llevaban una semana sin luz, ahora se hacen eco del mal estado de la finca, con desprendimientos, que ha llevado a los bomberos a acordonar la zona. Además, el ayuntamiento ha realizado una inspección en los garajes que ha resultado desfavorable y han comunicado a los vecinos que tienen que desalojar sus vehículos y que en unos días la Policía Local lo precintará.

La finca es propiedad de Licata Residential, una empresa filial del fondo buitre Cerberus, que gestiona a su vez la firma Macc Residential. "Desde hace dos o tres años estamos comunicando a los propietarios del edificio los desperfectos de la fachada, pero no nos han hecho caso", manifiesta uno de los vecinos. Ahora, con la zona acordonada, esperan con incertidumbre cuál será el siguiente paso. "Vivo con ansiedad, he tenido que acudir a urgencias y el domingo tuve un accidente con el coche por esta situación" añade.

Los bomberos inspeccionan el estado del edificio de Lloma Llarga. / L-EMV

Sin medidas de prevención de incendios

Además, esta comunidad de vecinos, con miedo tras lo sucedido en el incendio de Campanar, consideran que su edificio no está bien adaptado para hacer frente a incendios y así se lo comunicaron al consistorio, el cual ha hecho hoy una inspección en la que ha dictaminado que el garaje no cumple con las medidas anti incendio y ha aconsejado a los vecinos y vecinas a desalojar esta instalación desde esta misma tarde, a la espera de que la Policía Local también acordone esta zona.

La última revisión del cuadro eléctrico del edificio, ubicado en el subterráneo, se llevó a cabo en 2020; todos los extintores ubicados en el garaje están sin presión y sin anillas; la central de incendios está averiada; los impulsores están apagados; y el ascensor no responde a las llamadas de emergencias, entre otros desperfectos.

Estado del garaje del edificio de Lloma Llarga. / L-EMV

El problema con la luz

Asimismo, tras el corte de luz de principios de mes, los vecinos aseguraban que se sentían "estafados" porque "con el alquiler pagábamos también los suministros". Después de lo sucedido, descubrieron que la luz no estaba correctamente regularizada. Con todo, tras el incidente quedó evidenciado que los servicios de luz no estaban siendo abonados. Los vecinos dicen que ellos lo pagan con la cuota mensual, pero en el contrato no dice lo mismo.

La empresa distribuidora de energía señalaba que el corte de suministro eléctrico en uno de los bloques fue por peligrosidad en las instalaciones y, respecto al otro bloque, está en "conversaciones para que regularicen la situación". La regularización pasaría por instalar contadores para cada vivienda, tal como se comprobó, pues hasta el momento se funcionaba con un único sistema para todas las viviendas, así como restablecer un contrato de servicios adecuado al volumen de viviendas. Ahora, funcionan con un generador eléctrico.

El mal estado del edificio no solo queda ahí, sino que los desperfectos también resultan evidente en el interior de la finca. Las paredes están en mal estado y el suelo está picado "y los propietarios no lo arreglan". Tras esta situación, mañana se reunirán todos los vecinos junto al Sindicat d'Habitatge en un encuentro del que esperan obtener un poco de luz tras esta "pesadilla".