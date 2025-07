El jefe de prensa de Torrent: "No voy a formar parte de su circo"

"No voy a formar parte de su circo". Así de tajante se muestra el jefe del gabinete de comunicación de Torrent, José A. González , tras la intervención del ex edil del PP y presidente de la mesa de contratación, José Maroto, en la comisión de investigación de contratos dana que se está realizando en la capital de l'Horta, y donde declaró "anomalías e injerencias" por parte del jefe de prensa en la adjudicación del contrato. "Es importante recordar que el sistema del gabinete de prensa es herencia del anterior gobierno, fruto de unas denuncias del "caso becarios. No es una opción o elección del actual gobierno", señala el responsable del área comunicativa.

Según afirma González en declaraciones exclusivas a este diario, al llegar al gobierno local después de las elecciones de 2023 tras conseguir la mayoría el PP con un pacto con Vox y acabar así con el mandato socialista, "nos encontramos con un gabinete de prensa con facturas de dos años sin pagar por parte del ejecutivo que lideraba Jesús Ros. Todos los contratos firmados a dedo sin control por el anterior jefe de prensa, Enric Soler. Él y el Partido Socialista de Ros y Edu Gómez tendrán que dar explicaciones sobre la desobediencia a las indicaciones de los funcionarios y de sus ocho años de firmar contratos y facturas por parte de un asesor municipal", indica.

Sin embargo, asegura, que desde el principio del mandato PP-Vox, se funcionó desde la legalidad. "Desde hace dos años, hemos incorporado la figura del técnico en el departamento de prensa, cumpliendo la legalidad como en cualquier área municipal".

En ese sentido, González explica que los técnicos son los que solicitan los presupuestos y ejecutan como responsables de los mismos, tanto de contratos menores de servicios de prensa, como de publicidad, "no el actual jefe de prensa, solo soy un asesor, y no he firmado ningún contrato de prensa desde que llegué al cargo".

Objeto de una persecución personal

Para González, que no ha sido citado de momento en la comisión de investigación donde se habla del contrato de prensa, considera que está siendo objeto de una persecución personal, sobre todo después de que Maroto dejara clara su mala relación con el, al que llegó a calificar de "personaje insostenible". "Me están haciendo una persecución personal, porque son conscientes que no hay nada que esconder. Solo les queda la mentira y difamación para desacreditar el trabajo bien hecho", apunta.

Además, asegura que este equipo de gobierno ha llevado a cabo "un plan de medios cristalino que nunca había habido en este consistorio", buscando la transparencia para todos los medios y pluralidad. "En él, hemos ampliado el número de medios de comunicación beneficiados, ya que antes era cuestión solo de unos cuantos. Y lo más importante, hemos reducido el coste económico en las partidas relacionadas con los gastos de este departamento en comparación con la etapa de Ros. En la vida, siempre hablan los que más tienen que callar", añade.

Respeto a los técnicos

El jefe de prensa de Torrent, quiere manifestar "el absoluto respeto a todos los técnicos del Ayuntamiento de Torrent por su profesionalidad y neutralidad en todos los temas y, en este caso, en lo que a mí me repercute, siempre bajo sus indicaciones hemos profesionalizado todas las gestiones en un departamento de prensa que era propio de los años 80. Hoy cumplimos la ley de Trasparencia en todos los sentidos", concluye.