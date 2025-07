El Pleno del Ayuntamiento de Torrent despide con emoción a su secretario Fernando Salom

El Ayuntamiento de Torrent ha vivido hoy una de las sesiones plenarias más emotivas de los últimos años con la despedida institucional de Fernando Salom Herrero, Secretario General del Pleno, con motivo de su jubilación, tras veinte años de servicio ininterrumpido a la ciudad.

Antes de finalizar la sesión extraordinaria celebrada en la mañana de hoy, la alcaldesa Amparo Folgado quiso abrir un turno de palabra especial, fuera del protocolo habitual, para que los portavoces de los diferentes grupos municipales pudieran dirigir unas palabras de reconocimiento y cariño al secretario saliente.

Dos décadas de dedicación

Fernando Salom ha desempeñado su labor como Secretario General del Pleno desde noviembre del 2005. A lo largo de estos veinte años ha sido testigo y parte activa de la evolución institucional de Torrent, prestando sus servicios con rigor, compromiso y una profunda vocación de servicio público. Durante su intervención, el propio Fernando Salom expresó que su paso por Torrent ha sido para él un “privilegio y un honor”, remarcando los momentos dulces y los menos dulces vividos, y afirmando que se lleva consigo “un buen recuerdo de todas las personas con las que ha podido coincidir a lo largo de los años”. Con humildad, señaló que espera haber cumplido con su deber “con más o menos fortuna, pero siempre con la mejor de las voluntades e intenciones”.

Tras sus palabras, el salón de plenos vivió uno de los momentos más conmovedores de la sesión: un largo aplauso se extendió durante varios minutos, con todos los concejales y concejalas puestos en pie, como muestra de agradecimiento y admiración hacia Fernando Salom. Un homenaje espontáneo, sincero y compartido que reflejó el afecto que ha sembrado durante sus años de servicio en el Ayuntamiento de Torrent.

La alcaldesa, Amparo Folgado, en nombre de toda la corporación, le agradeció su labor con palabras llenas de afecto: "Gràcies pels vint anys que li has dedicat a Torrent, per la teua professionalitat, la teua humanitat, la teua paciència i el teu lliurament. Has acompanyat a diferents corporacions, en moments bons i en uns altres no tant, però sempre deixant la teua empremta i el teu bon fer".

Con tono cercano, quiso destacar que, a pesar de los años, Fernando Salom “està igual que quan va començar en 2005 y, entre sonrisas, añadió que ahora comienza una nueva etapa “molt desitjada, dedicada a una personita molt especial, que acapararà tota la teua atenció: la teua neta”.

Aplausos a Fernando Salom por su despedida tras veinte años. / A. T.

Unánime reconocimiento de todos los grupos políticos

Desde Compromís, su portavoz Xavier Martí recordó con emoción el día que coincidió por primera vez con Fernando, cuando ambos iniciaban su andadura en la administración local: “Sempre has sigut ací per a dialogar i raonar, amb total disponibilitat, més enllà fins i tot de les teues funcions com a secretari del Ple. Et desitge que gaudis d'esta nova etapa i que sigues un gran iaio, un gran avi.”

Por parte del Grupo Municipal Socialista, su portavoz Andrés Campos subrayó que el trabajo de Salom ha contribuido de forma esencial al prestigio del Ayuntamiento de Torrent como institución: “Has formado parte de esta casa, de su identidad. Nos dejas tu ejemplo y tu legado profesional. Y sobre todo, dejas la imagen de un hombre bueno, como tú mismo deseaste. Estoy seguro de que así es como todos te recordaremos.”

Desde VOX, su portavoz María Fernández agradeció a Fernando su cercanía y disposición en estos dos últimos años: “Gracias por tu forma de ser, por tu profesionalidad, por tu despacho siempre abierto y por hacernos fácil el trabajo desde el primer día”.

La portavoz del Grupo Popular, Sonia Roca, destacó también esa calidad humana que ha traspasado los límites del protocolo y lo técnico: “Gracias por estar siempre atento a cualquier necesidad, por tu trato, tu cercanía, tu predisposición. Te deseo lo mejor en esta etapa familiar que comienza. Disfrútala porque los pequeños crecen muy deprisa, y lo que te llevas ahora serán recuerdos imborrables”.