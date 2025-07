Alcàsser denuncia la exclusión del barranco de Picassent del Plan de recuperación de la dana

El Ministerio para la Transición Ecológica ha hecho pública su Propuesta de Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la danaen la Comunitat Valenciana, en el que aparecen los diferentes proyectos y la ejecución de obras de protección frente a inundaciones en todo el ámbito territorial de la demarcación. El Ayuntamiento de Alcàsser denuncia que el barranco de Picassent ha quedado fuera de este documento y pide a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que lo incluyan tras los daños causados por la riada, en un escrito firmado por el alcalde Alberto Primo.

"Los municipios de Alcàsser, Picassent y Beniparrell sufrieron graves daños y no pueden quedar fuera del plan", exigen desde el consistorio. Así, piden "medidas urgentes para evitar más perjuicios": adaptar la infraestructura de la acequia Real del Júcar, mejorar el camino de Albal, construir escolleras para proteger edificios y caminos y eliminar los vertidos al barranco.

"Los daños han sido cuantiosos e innumerables. De hecho, seguimos sufriendo las consecuencias meses después teniendo la mayoría de los campos y caminos todavía con cañas, así como infraestructuras y caminos pendientes de reposición", manifiestan desde el consistorio en la solicitud enviada a la CHJ. En la misma, explican que entienden necesaria la inclusión del barranco de Picassent en este plan de recuperación y mejora para no "condenar a estas tres poblaciones a seguir sufriendo las consecuencias del cambio climático ante la indolencia de las administraciones competentes".

Cuatro actuaciones

En el escrito ponen el ejemplo de otros proyectos que si que se han incluido en el plan, como el de las cuencas del Magro y Bajo Júcar y las cuencas de los barrancos del Poyo y la Saleta: "entendemos que son actuaciones necesarias, como también entendemos necesaria una actuación en el Barranco de Picassent". En concreto, describen cuatro actuaciones a acometer sobre esta infraestructura.

La primera actuación sería la acometida de la acequia Real del Xùquer a su paso por Alcàsser: "la acequia Real cruza el barranco de Picassent y supone un obstáculo que frena el agua y provoca el estancamiento o embalse del agua, provocando la consiguiente inundación de las propiedades en el término municipal de Alcàsser". De este modo, desde el ayuntamiento piden que se revise esta infraestructura para que no perjudique a los campos y propiedades de una zona muy amplia dentro de la localidad.

La segunda actuación tendría que ver con la adaptación y mejora del camino de Albal a Alcàsser: "esta vía sufre casi con cada avenida del barranco su cierre y entraña ocasionalmente un peligro para las personas. El pasado 8 de mayo, después de la dana y tras recuperar el camino de Albal, volvimos a sufrir inundaciones tras un episodio de lluvias".

"No es razonable que uno de los caminos principales de Alcàsser y Albal se encuentre así cinco meses tras la dana del pasado octubre. Consideramos necesaria una actuación que evite futuros daños y que resulte una solución duradera", añaden.

Por otra parte, la tercera propuesta se refiere la construcción de escollera que proteja los caminos y edificios públicos en el barranco a la altura del Museo de Ciencias de la Tierra (antiguo matadero): "otro de los problemas que se ha evidenciado es la afección de edificios y caminos de titularidad municipal que se han visto afectados y continúan en riesgo ante cualquier nueva avenida de agua. Resulta fundamental proteger el entorno urbano, así como los edificios e infraestructuras de titularidad municipal, por lo que el sentido común nos lleva a establecer la necesidad de la construcción de una escollera y el aseguramiento de los márgenes del barranco".

Además, lamentan que la no inclusión de escollera, como sí se ha hecho en otras localidades, supone un agravio comparativo para la población de l'Horta Sud. "No entendemos como tras los daños sufridos no se ha tenido en cuenta Alcàsser, Picassent y Beniparrell para evitar futuros daños e inundaciones", agregan.

Por último, la cuarta actuación es la relativa a los vertidos y un plan adecuado para su subsanación. En este escrito a la CHJ denuncian que en el Proyecto del Plan señalan que los barrancos afectan a la biodiversidad, pero que "no contempla nada respecto de los vertidos que de forma intermitente y desde octubre estamos sufriendo en Alcàsser, provenientes del barranco de Picassent".

El Ayuntamiento de Alcàsser ha emitido a la CHJ múltiples informes donde describen los vertidos al Barranco de Picassent de aguas fecales, tanto del ramal del polígono industrial como del colector de Pinedo. Estos informes los han enviado en 10 fechas: 30 de octubre, 11 de noviembre, 18 de noviembre, 2 de diciembre, 20 de diciembre, 8 de enero, 29 de enero, 1 de abril, 9 de mayo y 3 de julio.

"Esta problemática en el barranco de Picassent que continúan sufriendo los vecinos de Alcàsser y afecta al ecosistema de la Albufera continúa sin solucionarse, y por supuesto no aparece en el Plan, lo que entendemos deberá subsanarse", finalizan. Así, el consistorio espera que la CHJ rectifique y tengan en cuenta estas cuatro actuaciones para el Plan de recuperación de la dana.