Compromís pregunta al Gobierno por las soluciones habitacionales y medioambientales en Almassereta

La diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de España para, de nuevo, conocer una versión actualizada del estado de los informes técnicos pendientes y las medidas previstas para dar una solución justa y efectiva a las familias afectadas por las graves inundaciones del 29 de octubre en Picanya, especialmente en las calles Almassereta y Baixada del Realenc.

Micó vuelve a insistir que, nueve meses después del episodio extremo de lluvias, aún hay viviendas deshabitadas y familias desalojadas, mientras la incertidumbre urbanística y la falta de información por parte de organismos estatales, como la Confederación Hidrográfica del Júcar, bloquean cualquier avance real.

“Esta cuestión se está tratando desde un punto de vista urbanístico, sin tener en cuenta que allí vivían y viven personas, vecinos que tienen claro que quieren seguir viviendo en Picanya”, ha señalado la diputada.

“Es inadmisible que todavía no se disponga de los informes necesarios para poder actuar. El derecho a una vivienda digna no puede quedar paralizado por la inacción del Estado”, ha añadido. “Las administraciones locales no pueden afrontar solas una crisis derivada del cambio climático”.

La portavoz de Compomis en el Congreso, Agueda Mico, durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 25 de marzo de 2025, en Madrid (Espana). 25 MARZO 2025;CONGRESO;RUEDAS;PORTAVOCES Europa Press 2 (La / Europa Press

Desde enero, los valencianistas picañeros han defendido como solución inmediata el uso de vivienda modular industrializada, una propuesta aprobada en el pleno municipal del 23 de enero con los votos favorables de PP y PSOE. La formación reclama que esta línea sea considerada y financiada desde el Ministerio de Vivienda y en coordinación con las entidades locales.

“La Generalitat centrada más en las promociones que en las soluciones”

Además, Micó ha criticado duramente la inacción de la Generalitat Valenciana, ante la situación crítica del vecindario de Almassereta:

“Más que proponer o ejecutar soluciones en Almassereta, al Gobierno del PP solo le interesan las promociones, facilitar las promociones urbanísticas en zonas inundables.” La diputada añade que “No han planteado ninguna alternativa real ni sabemos si piensan hacerlo. Y mientras tanto, han modificado la ley para permitir el negocio de unos pocos, mientras el vecindario vive en la incertidumbre sobre qué será de sus casas.”

La diputada ha denunciado también que el planteamiento del PP es “profundamente elitista”, ya que no atiende a las familias en situación de vulnerabilidad ni ofrece soluciones reales de acceso a la vivienda, mientras da luz verde a promociones inmobiliarias inasequibles para la mayoría del vecindario, especialmente para las personas jóvenes.

Estrategia elitista

Para su portavoz en Picanya, Guillem Gil: “Tirar balones fuera y esconder las situaciones de vulnerabilidad en el municipio es una estrategia elitista que no vamos a consentir”. “Picanya debe ir por un camino diferente”.

Compromís pregunta también por las actuaciones medioambientales previstas en el entorno del barranco del Poio, fundamentales para reducir el riesgo de nuevos desastres.

Con esta iniciativa parlamentaria, Compromís reclama una respuesta clara y urgente del Gobierno central y critica la desidia de la Generalitat, exigiendo responsabilidad y compromiso con las personas afectadas y con un modelo territorial más justo y resiliente.