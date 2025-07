Enfrentamiento en Catarroja por la reunión con Mazón

Después de que Lorena Silvent anunciara ayer que mantendrá una reunión con Carlos Mazón este miércoles, un día después de la manifestación que recorrerá las calles del municipio, Compromís per Catarroja ha manifestado su rechazo a esta reunión, la que consideran un "intento de blanquear la imagen de un presidente que aún no ha visitado oficialmente Catarroja desde la dana del 29 de octubre de 2024"

"Carlos Mazón todavía no ha venido a Catarroja de manera oficial desde la barrancada, cuando todo el pueblo se vio afectado. Nueve meses después, no solo no ha venido a escuchar a las familias, ni al ayuntamiento, sino que tampoco ha puesto en marcha ningún plan real y efectivo de mejora", ha declarado la portavoz de Compromís per Catarroja, Dolors Gimeno, quien recuerda que "la gestión de emergencias por parte del gobierno autonómico fue claramente insuficiente e irresponsable".

Desde el grupo municipal valencianista, socios de gobierno del PSPV de Silvent, expresan que no entienden como justo un día después de la marcha convocada en Catarroja con el lema "Mazón, dimisión", la alcaldesa se reúna con el "dándole así cobertura institucional y contribuyendo a este intento de lavado de imagen".

Moción para la dimisión de Mazón

Además, Compromís per Catarroja recuerda que presentaron una moción para pedir la dimisión de Carlos Mazón "por su ineptitud y la de su gobierno, tanto en las horas previas a la catástrofe como en la negligente gestión posterior" y no entienden que la reunión con la alcaldesa se produzca en estos momentos.

Así, desde el grupo municipal exigen responsabilidades "defendiendo la verdad y el bienestar de la ciudadanía, que merece un gobierno serio, responsable y cercano". «Nuestra prioridad no es la imagen de Mazón, sino la dignidad de Catarroja», ha manifestado Gimeno.

Por su parte, Lorena Silvent comunicó ayer que con este encuentro, que será la tercera reunión del president con un alcalde de un municipio afectado por la dana, quiere trasladarle a Mazón las inquietudes de los habitantes de la localidad y otras cuestiones que les afectan como municipio afectado por la dana. También trasladará al jefe del Consell siete puntos que considera de vital importancia para la reconstrucciónde Catarroja.