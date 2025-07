La petanca como vía de escape en la zona cero: "Volver aquí nos devuelve la vida"

Raúl tiene 92 años, vive en Benetússer y cada tarde va en bicicleta hasta el Parque Alcosa para jugar a la petanca. En el parque ubicado en frente de la Avenida Torrent, se reúne con unas 20 personas más y pasan las tardes practicando este deporte que les mantiene activos y con ganas de salir.

Esta rutina se vio interrumpida por la dana y cuando se cumplen nueve meses desde aquel 29 de octubre, vuelven a tomar este espacio público, aunque sea sin pistas. "Al principio estábamos mal psicológicamente, pero una vez fue avanzando el tiempo quisimos volver y el Ayuntamiento de Alfafar nos puso grava en otro parque del municipio, cerca de esta plaza, pero ahora hemos querido volver a este espacio porque con las altas temperaturas, aquí estamos mejor porque hay más sombra", explica Ángel, una de las personas que acude a esta cita vespertina.

Saben que la localidad de l'Horta Sud, gravemente afectada por la dana, tiene otras prioridades de reconstrucción y ellos pueden esperar a que las pistas las hagan de nuevo, pero volver supone una vía de escape para uno de los colectivos más afectados por la dana, los mayores. "Toda la vida hemos jugado en la arena, sin pistas", expresan. Aún así, desean que vuelva a estar como antes, con cuatro pistas, baños portátiles y gavetas para guardar sillas y poder sentarse mientras otros juegan, aunque ahora se sientan en los bancos que han resistido a la riada.

La petanca vuelve a rodar en el Parque Alcosa / Sara García

Es un deporte que les apasiona. Esta cuadrilla del barrio Orba participa en diferentes competiciones autonómicas y se recorren los pueblos de la Comunitat Valenciana. Exhiben su potencial en las fiestas de Alfafar y en otros trofeos, de los que en más de una ocasión han salido victoriosos y han ganado hasta un jamón, entre otras cosas. Además, el año pasado ganaron la Liga de Massanassa, un orgullo para todos ellos.

Enriqueta, la única mujer

Lo cuenta Enriqueta, de 80 años, la única mujer que juega en esta localidad con una vitalidad envidiable. Ella es la encargada de llevar un marcador en forma de colgante sobre el cuello en el que cuenta los puntos. Enriqueta explica que ella lleva más de 15 años jugando en esta ubicación, pero que antes han jugado en otras zonas, como la acequia que se encontraba pasando la Avenida Mediterráneo, e incluso hay compañeros que llevan más de 50 años de juego. "Volver aquí nos devuelve la vida, estamos contentos de poder reunirnos", declara.

Enriqueta, de 80 años, durante una partida de petanca en el Parque Alcosa. / S. G. C.

Luis, otro de los aficionados, confiesa que durante el tiempo que está sin jugar nota como sus articulaciones se vencen: “se nota cuando estamos mucho sin jugar, me duelen los brazos”, confiesa. Por ello, practicar este deporte mejora su condición física.

No obstante, más allá del deporte y de la actividad física, este encuentro de petanca es un espacio de socialización para las personas mayores. Hay muchos ancianos que desde después de la dana no han podido salir de sus casas o no lo hacen con la misma frecuencia que antes. Sin ascensores en la mayoría de los edificios, bajar a la calle se ha convertido en una tarea muy complicada, y ya van más de 280 días.

Algunas personas acuden por las tardes a este espacio y más que jugar, están sentadas y hablando con unos y con otros, viendo como el resto juega, y de este modo pasan la tarde fuera de casa en un entorno agradable. Así, esta vuelta a la rutina acerca un poco más a la "normalidad" a este grupo de amigos que no falla a su cita con la petanca.