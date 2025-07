La alcaldesa pidió a Maroto una mesa extraordinaria para validar el contrato de prensa

El exconcejal de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Torrent, José Maroto Yago, reveló en su comparecencia ante la comisión de investigación que fue la propia alcaldesa Amparo Folgado quien le ordenó convocar una mesa extraordinaria y urgente para validar el contrato de prensa adjudicado a Televisión Popular del Mediterráneo, pese a las dudas expresadas por algunos miembros de la Junta de Gobierno.

En concreto fue el ex edil de Vox, Guillermo Alonso del Real, quien afirmó haber recibido un informe técnico por Whatsapp acompañado del mensaje «¿así te vale?» tras pedir que se dejase el proceso sobre la mesa tras detectar anomalías en la baremación de las plicas, donde dos ofertas con textos exactamente iguales recibieron puntuación diferente. Una filtración de la que según Maroto, informó a Amparo Folgado.

El ex edil del PP, José Maroto, con la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado. / L-EMV

«Fui a la alcaldía y hablé con la alcaldesa, y le dije que esto no estaba nada claro», explicó Maroto ante la comisión. La respuesta de la alcaldesa según el presidente de la mesa de contratación entonces, es que «convocara una mesa extraordinaria para el día siguiente y que se aprobara», señaló.

Sin otros portavoces

La mesa se celebró, pero según relató el propio Maroto, «no asistió ni el señor Campos -portavoz del PSPV-, ni el señor Martí -portavoz de Compromís-, ni el señor Alonso -entonces portavoz de Vox-, no asistió ninguno», reiteró Maroto, que anteriormente habían mostrado sus dudas con el procedimiento de contratación que se estaba llevando a cabo. «Yo tengo aquí la citación y siempre me apuntaba quien iba, y no vino nadie, nada más que los técnicos y yo», remató el ex edil del PP, que pese a ser presidente, tampoco asistió a dos de las cuatro mesas convocadas. «No fui», se limitó a contestar tras pedirle la causa.

Según explicó el presidente de la comisión, Edu Gómez, durante la sesión , esta reunión tuvo como fin la validación del informe aclaratorio del Comité Técnico de Valoración, documento «clave» para justificar la puntuación final que favoreció a la adjudicataria.

La petición de esta mesa extraordinaria para no ralentizar el proceso apoya las anteriores palabras de Maroto que afirmaban que, «nunca antes, había recibido tanta presión ni tanto interés, como en el contrato de prensa».

La comisión de investigación de contratos dana en la que se incluyó por una enmienda el de prensa, pese a ser anterior de la tragedia, continuará con nuevas comparecencias que podrían arrojar más luz sobre el proceso de adjudicación de esta contratación.