Educación retira al profesor de la escuela de adultos de Bonrepòs y Mirambell

La Escuela Municipal de Adultos de Bonrepòs y Mirambell (FPA), que ya había iniciado el proceso de matriculación para el próximo curso, no podrá seguir ofreciendo este servicio tras la decisión de la Conselleria de Educación de retirar al profesor que se encargaba de las formaciones.

Desde el CPFPA Godella, centro al que está adscrito el FPA de Bonrepòs y Mirambell, se enviaba cada año a un profesor para cubrir la plaza de FPA primaria inglés/valenciano. En total, los cursos ocupaban 37,5 horas semanales, de las que 21 eran lectivas.

La decisión de la conselleria "impide que el FPA del municipio, centro de referencia de la comarca, siga llevando a cabo una labor fundamental de formación para las personas adultas".

Desacuerdo por parte del consistorio

Raquel Ramiro, alcaldesa, ha manifestado su desacuerdo: "No podemos permitir que nuestro pueblo pierda un servicio tan necesario. Estamos presionando por todas las vías institucionales y no dejaremos de reclamar lo que Bonrepòs y Mirambell merece. Nuestro compromiso es con nuestra gente, y si bien todavía no tenemos respuesta, continuaremos trabajando para recuperarlo".

La concejala de Educación, Leticia Amigó, ha expresado también su descontento y ha expuesto las medidas que se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento: “Hemos enviado escritos, realizado llamadas y solicitado reuniones, porque sabemos que esta escuela es esencial para la formación de muchas vecinas y vecinos. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar defendiendo abierta hay futuro para toda la ciudadanía”, ha concluido la concejala.