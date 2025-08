L'Horta Sud acumula nueve meses sin vehículo de bomberos para rescates en altura

El último pleno de julio del Ayuntamiento de Picassent trajo a debate la preocupación de un vecino del municipio, que a su vez trabaja en el Consorcio Provincial de Bomberos, por la situación de desprotección existente en la localidad, extensible a los pueblos de l'Horta Sud. "No tenemos vehículo de altura desde hace nueve meses, si hay una persona que sufre un infarto, el vehículo más cercano va a llegar en media hora, como pronto", denunció.

La noche de la dana del 29 de octubre de 2024, el Parque de Torrent utilizó este vehículo para rescatar a personas en situación de peligro, hasta que se estropeó y desde entonces, nueve meses después, no se ha repuesto. El vecino advierte que l'Horta Sud está en una situación de "extrema vulnerabilidad" ante la falta de este vehículo, ya que el más próximo se encuentra en el Parque de Paterna (l'Horta Nord) o de Alzira (la Ribera) y se utiliza para la extinción de incendios, rescates y evacuaciones. Además, manifiesta la falta de previsión por adquirirlo y que su compra se puede dilatar dos años en el tiempo, y por ello baraja otras opciones como el alquiler hasta que lo adquieran.

En riesgo ante evacuaciones

"Picassent lleva mucho de tiempo desprotegida, vulnerable y en riesgo importante ante una emergencia o si hay otra dana, puesto que la Diputación de València no le presta los servicios mínimos de protección, como incendios, incendios forestales, rescates, prevenciones, asistencia y evacuaciones de extrema necesidad, al ayuntamiento", expresó. En este sentido, el bombero le pidió al consistorio que exija responsabilidades a la Diputación para que cumpla con los servicios "que el ayuntamiento sí que paga". "Si después hay alguna muerte, esto es cosa de todos, hay que asumir responsabilidades y exigir que se cumplan los mínimos. Los problemas políticos están llevando a un problema de inseguridad muy grande en Picassent", agregó.

Salva Morató, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Picassent, asumió en el pleno que son conocedores de la situación que están sufriendo los bomberos por la falta de trabajadores y de material adecuado para su trabajo y pedirá a la Diputación que cumplan con su deber "porque nosotros religiosamente estamos pagando todos los meses y necesitamos que Picassent se sienta segura". "Si la Diputación tiene un conflicto laboral, que lo solucione lo más rápido posible", añadió. Asimismo, recordó que hace un año hubo un incendio en zona del Mas del Papa y espera "que no pase lo mismo y nos pille sin bomberos".

Por su parte, la concejala portavoz del Partido Popular en Picassent, Inmaculada González, achacó al bombero que "con otros gobiernos no se manifiestan y ahora sí" y que el pleno de Picassent "no es el lugar para reivindicarse". Asimismo, la también diputada, recordó que "se está negociando el aumento de plantilla y dotaciones económicas". No obstante, el picassentino insistió en que estaba exponiendo un problema de seguridad para Picassent, por lo que sí que ve necesario abordarlo en el pleno: "si hay incendios en viviendas o personas con problemas de salud, no se les podrá rescatar con solvencia".

Además, el bombero expone que Bomberos de València les "salvan muchas veces" ya que cuentan con más vehículos y que les gustaría contar con un convenio como el del Ayuntamiento de València o de Alicante. "Nuestra demanda no es económica, queremos más seguridad para la ciudadanía y, en concreto, quiero que la gente tenga seguridad en mi pueblo", finaliza.