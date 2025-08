Firmas contra la gran mascletà de Aldaia: "Miles de animales entrarán en pánico"

El pasado 28 de julio se dio a conocer por parte de los Clavarios del Cristo de Aldaia 2025 que el 6 de agosto se disparará "la mascletà más grande de la historia", sumando más de 1.300 kg de pólvora en 8 minutos dirigida por Pirotècnia Mediterráneo.

Pero como no siempre se dispara a gusto de todos, ya se han mostrado quejas por parte de vecinos del municipio y organizaciones como la Asociación Pequeños Felinos de Aldaia, que ha abierto una recogida de firmas vía online que ya cuenta con más de 500 firmas registradas.

Preocupación por los animales y personas

"Esto no es una celebración, es un acto profundamente irresponsable", sentencia la organización. Añaden que "miles de animales domésticos y silvestres entrarán en pánico, muchos morirán de infartos, accidentes o fugas".

También declaran que "niños con autismo, personas mayores, bebés, personas con TEPT o hipersensibilidad auditiva sufrirán innecesariamente", además de que, desde el punto de vista medioambiental, "la carga contaminante de un evento de esta magnitud es insostenible".

Petición de suspensión

Por estas razones, piden al Ayuntamiento de Aldaia que se suspenda este evento y que se reubique fuera del núcleo urbano, además de que el consistorio "adopte medidas más humanas y sostenibles de celebración".

Desde la fundación expresan su preocupación por las colonias felinas de la zona, "su bienestar y su seguridad". Señalan que "son animales vulnerables que no pueden resguardarse" y que muchos de ellos "entran en pánico, huyen desorientados y pueden resultar heridos o desaparecer".

"Pedimos que se escuche también a quienes no tienen voz. Las fiestas populares no deben construirse sobre el sufrimiento de quienes no pueden defenderse", concluyen.

Recomendaciones policiales

La Policía Local de Aldaia ha publicado una serie de recomendaciones para la mascletà. Para las personas que no vayan a ir a verla, pero estén cerca del recinto recomiendan "tomar medidas preventivas para proteger los bienes u objetos que puedan estar en el exterior de la vivienda", "cerrar ventanas y bajar las persianas para amortiguar el sonido" y "no salir a balcones, terrazas o zonas comunes de los edificios" durante el espectáculo".

Para la gente que sí que vaya a ir a ver este "evento histórico" recomiendan "llegar con antelación", "no acudir en vehículo particular y hacerlo a pie"; en caso de sensibilidad auditiva "llevar protección para el sonido" y para todo el mundo "llevar agua y gorra para estar al sol" e "intentar estar a la sombra".