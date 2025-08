Amor por la huerta en forma de mural

Patricio Forrester, de 57 años, es nacido en Argentina, pero lleva viviendo en Londres desde hace 30 años, pero hay un vínculo que le une con Alboraia, localidad valenciana de l'Horta Nord: su mujer es alborayense, y por eso, y que "la huerta le enamoró", cada verano va y pinta un mural en alguna de las viviendas.

"La gente ya me conoce y me voy profundizando con ellos", afirma. Muchos vecinos ya se acercan donde pinta y le llevan horchata y paella. Empezó hablando con los propietarios de las casas que veía idóneas para sus murales y de ahí fue expandiendo su visión del mundo por la ciudad. "Esto me sirve a mí, pero también les sirve a ellos; me interesa mucho que en los murales se formen grupos porque se genera una pequeña red social con los dueños, que al final te ayudan".

Patricio Forrester en el proceso de su nuevo mural / L-EMV

Unión con los lugares que pinta

Para él Alboraia ya es un punto donde regresar, no solo por su arte, sino también por la gente que conoce y que conoce su trabajo. "Ya me conocen y confían en mí y en mi trabajo". Confirma incluso que en cuatro años "quiere irse a vivir a Alboraia y fundar otra escuela de muralismo en València". Su técnica de trabajo es el "copylefting", cree en "el diálogo para la creación". A partir de una idea, se van creando otras hasta que se llega a diferentes puntos de vista.

Los murales no los pinta solo. Él es el fundador de la primera escuela de muralismo del mundo, "The London School of Muralism", que fundó en Londres en el año 2020, y tres alumnas suyas ya graduadas están con él ahora ayudándole con su nuevo proyecto: "La memoria de un naufragio". Señala que es "una forma muy bonita de juntar culturas y trabajar juntos", ya que sus estudiantes, extranjeras, se unen a los vecinos, socializan y aprenden también de ellos.

Una de las alumnas de Forrester pintando la nueva obra / L-EMV

El mural que está pintando ahora es "muy grande" y está relacionado con "todo el desastre que la sociedad vive actualmente". Es la imagen de la estructura de un barco que lleva mucho tiempo hundido con la idea de que el tiempo deteriora la materia y crea una nueva situación. Para Forrester, lo principal es que el espectador lo vea como "una puerta giratoria" y "cuestione todo lo que ve". "No quiero darles la idea masticada, quiero que piensen y lo interpreten", afirma.

El arte como poder

No es el primer proyecto que hace con sus alumnas, ya que en Londres recientemente han pintado un mural en una cárcel de mujeres, junto a tres mujeres que habían estado en contacto con el sistema judicial a las que les dieron una beca en su escuela para que aprendieran muralismo y participación creativa. "A veces la forma de trabajar juntos es muy bonita y la experiencia es enriquecedora".

También explica que para él "es importante que los artistas también puedan pintar lo que ellos quieran, lejos de los encargos" y que el arte "le hace sentir muy poderoso, en el sentido de tener la habilidad de transformar, de poder ser quién quiere ser y de poder hacer una obra de arte donde no había nada". Por eso, muchos de los sitios donde plasma sus murales son sitios escondidos, "tabú para la sociedad", como hospitales, centros de salud mental o cárceles.

Forrester y su equipo para este nuevo mural / L-EMV

La inspiración para sus obras no viene exactamente de una idea, sino que esta está "en el lugar donde están instalados". Su lugar de trabajo es su inspiración. Forrester lo que busca es "darle a la gente una imagen que inspire y nutra el paisaje, algo que enriquezca y sea, a su vez, bonito de ver".