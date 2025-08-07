Acuerdo entre Alboraia, Massamagrell y el Consorcio de Servicios Sociales

Se ha realizado una reunión entre los ayuntamientos de Alboraia y Massamagrell y el Consorcio de l'Horta Nord de Servicios Sociales para impulsar el nuevo modelo de financiación de los servicios dependientes de ambos municipios. Se trata de un salto en la forma de recibir dinero, pasando de un presupuesto anual que lanza la Generalitat Valenciana al contrato programa que garantiza la inversión en el primer trimestre de cada año.

De esta manera, las tres instituciones pretenden garantizar la estabilidad del servicio con una forma de financiación más ágil y clara, impidiendo cualquier tipo de retraso en los pagos que pueda surgir a raíz de depender de los presupuestos. En el caso de Alboraia, el acuerdo impulsado por el alcalde, Miguel Chavarría, y la concejala de Servicios Sociales, Susana Cazorla, afectará al centro ocupacional Pas a Pas y al Centro de Día de Personas Mayores.

Esta segunda reunión supone la culminación de una primera toma de contacto para proponer la idea que tuvo lugar hace poco más de un mes en Alboraia y que se ha terminado de formalizar en Massamagrell, municipio que cuenta con tres servicios de este tipo. Ambos municipios dan servicio con estos centros a toda la comarca.