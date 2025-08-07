Burjassot vive el quinto traslado de Sant Roc
Visitó la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y varias comisiones falleras
Sant Roc, en compañía de sus incondicionales, superó el miércoles al atardecer el ecuador de los tradicionales traslados. En el nuevo desplazamiento –el quinto–, que arrancó en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, las comisiones falleras de Cristóbal Sorní-Maestro Fernando Martín y de Espartero-Maestro Plasencia abrieron de par en par las puertas de sus casales para rendir homenaje al Peregrino.
Junto con clavarios, falleros y numerosos vecinos, el Patrón recorrió calles adornadas de murta, en medio de música y fuegos artificiales, desde el barrio de San Juan hasta el de Cantereria. En este distrito municipal, donde residió la beata y benefactora de la clase obrera Juana María Condesa Lluch, Sant Roc hizo noche en la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora.
