Catarroja reafirma su compromiso con el bienestar social

El Ayuntamiento de Catarroja, a través de la Concejalía de Bienestar Social, ha formalizado este año la firma del Contrato Programa 2025-2028 con la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

Este contrato representa el instrumento fundamental de coordinación y financiación de los servicios sociales de atención primaria básica y específica de competencia local, regulado por el Decreto 38/2020 de 20 de marzo del Consell, y «con la voluntad de seguir mejorando los recursos municipales y garantizar una atención más eficiente y cercana a la ciudadanía, se ha solicitado la financiación necesaria para incorporar dos nuevos programas en el actual Contrato Programa», explica la concejala de Bienestar Social, Núria Blanch.

Iniciativas para todos los ciudadanos

Como novedad, se prevé la puesta en marcha del “Programa de Promoción de los Derechos de la Infancia y Participación Infantil”, una iniciativa que busca fortalecer los procesos de participación de la infancia, la adolescencia y la juventud en la toma de decisiones y en la gobernanza local. Esta apuesta quiere garantizar que las voces más jóvenes sean escuchadas y tengan un papel activo en la construcción del futuro del municipio.

Por otro lado, el programa “Menjar a Casa” ofrece una respuesta directa a las necesidades alimentarias de personas mayores o en situación de vulnerabilidad, y se enmarca dentro del servicio de prevención e intervención con familias. Este programa tiene como objetivo prevenir situaciones de riesgo, así como intervenir de manera individual o familiar con personas que requieren una especial protección.

«Con el nuevo Contrato Programa consolidamos y ampliamos nuestro compromiso con una Catarroja más justa, inclusiva y solidaria. Seguimos avanzando para ofrecer a la ciudadanía unos servicios sociales de calidad, adaptados a las necesidades reales de las personas», ha destacado Blanch.

El nuevo acuerdo da continuidad a los servicios que ya estaban incluidos en el anterior Contrato Programa 2021-2024, como la acogida y atención ante situaciones de necesidad social, la promoción de la autonomía personal, la inclusión social, la prevención e intervención con familias, y la acción comunitaria, entre otros.